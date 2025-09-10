Leilão de imóveis da Prefeitura de Brusque acontece na próxima semana; confira como participar

Acontece na próxima segunda-feira, 15, o leilão de imóveis da Prefeitura de Brusque. O leilão eletrônico será realizado às 10h. Há 11 imóveis urbanos disponíveis em diferentes bairros da cidade.

O evento será conduzido na modalidade “maior lance”, exclusivamente on-line, por meio do site www.kronleiloes.com.br.

O leiloeiro oficial será Helcio Kronberg, com a comissão de 5% sobre o valor da arrematação paga pelo arrematante. Pessoas físicas e jurídicas regularmente cadastradas poderão participar, sendo necessário o credenciamento até 48 horas antes do início do certame, diretamente no site indicado.

A visitação dos imóveis estará disponível até 24 horas antes do evento, mediante agendamento com a prefeitura. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias adicionais.

O edital completo está disponível, o cronograma e demais informações podem ser consultados nos sites www.brusque.sc.gov.br e www.kronleiloes.com.br.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

