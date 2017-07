Leilão de máquinas e sucatas da Buettner tem data definida

A Vara Comercial de Brusque marcou para o dia 1º de setembro deste ano, às 10 horas, o leilão de máquinas e sucatas da Buettner SA, empresa que teve a falência decretada no ano passado.

Nessa data, os produtos serão ofertados ao preço mínimo de 75% do valor de avaliação, que foi estimado em R$ 2,1 milhões, por todos os lotes. O local do leilão será a sede da subseção de Brusque da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Os lances poderão ser oferecidos de forma presencial e também pela internet, no site do leiloeiro responsável, com pelo menos 24 horas de antecedência.

Os bens poderão ser adquiridos, primeiramente, de forma englobada, pelo valor total da avaliação. Caso não sejam arrematados nesta modalidade, serão ofertados os lotes, separadamente.

Se os lotes também não forem todos vendidos, há ainda a possibilidade de se arrematar individualmente cada um dos bens leiloados pela massa falida.

Caso restem bens a serem vendidos após o leilão, será aberta a possibilidade de venda direta dos produtos, mediante apresentação de propostas por escrito.

Os produtos a serem leiloados estão divididos em 12 lotes. Há máquinas de todo tipo, ainda em funcionamento; outras, por sua vez, serão vendidas como sucata, a peso.

Também estão incluídos vasos e carrinhos para fiação, além de aproximadamente 50 mil quilos de tecidos, cujo preço estimado em avaliação é de R$ 8,07 por quilo.

Veículos a preço de banana

O leilão da Buettner também traz três veículos sendo vendidos a preços módicos. Uma Parati 2008, com boa lataria mas com motor fundido, sai por R$ 2,3 mil. Um Gol 2006 está sendo vendido a R$ 1,9 mil. Por fim, uma Ford Courier, ano 2004, a R$ 1,5 mil.

O valor obtido com o leilão dos bens será depositado na conta vinculada à massa falida e, posteriormente, utilizado para pagamento dos credores, sobretudo trabalhistas.

Bens a serem leiloados