Leilão, torneio e bailes: CTG Laço do Bom Vaqueiro conta com extensa programação a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 10, o CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque, recebe três eventos gaúchos: a terceira Credenciadora do Núcleo de Criadores de Cavalo Criolo do Planalto e Norte Catarinense (NCCCPNC), o primeiro Leilão Genética e Função e diversos bailes. A programação se estende até o domingo, 13.

Essa é a primeira vez que o município recebe uma credenciadora de cavalo crioulo. Ela é uma seletiva para o Freio de Ouro, competição anual de cavalos crioulos em Porto Alegre. Ao todo, há cerca de 90 competidores.

“É uma copa de cavalos crioulos entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. A competição inicia na tarde desta quinta com a morfologia, um desfile do cavalo mais bonito. Depois, haverá a prova funcional, na sexta e sábado, e no domingo de manhã será a final”, conta o presidente do NCCCPNC, Pablo Ricardo Benvenutti.

Ele afirma que o núcleo fechou uma parceria com o CTG para realizar o evento e que recebeu diversos investimentos no parque para a modalidade. A organização mantém uma boa expectativa para o evento.

“Teve uma aceitação muito grande, por ser a primeira vez na nossa cidade que acontece essa modalidade equestre. Esperamos manter o evento uma vez por ano. Em parceria com o CTG, também construímos uma mangueira de aparte, que servirá para equoterapia das crianças da Apae. Vislumbramos essa visão social e ganhamos doação de associados do núcleo”.

Leilão e bailes

Já na sexta-feira, 11, acontecerá o leilão de 30 animais. Às 17h acontecerá a amostra dos cavalos e, às 19h, a recepção do remate. A entrada será franca tanto para a credenciadora quanto para o leilão.

Ainda na sexta começará a programação musical do evento. O primeiro grupo a se apresentar é o Som Brasileira, às 23h. No sábado, 12, Júnior Alexandre irá subir ao palco, às 21h. Por fim, a banda Tô de Novo irá tocar à meia noite.

Os ingressos para mulheres são gratuitos durante os dois dias e para os homens custam R$ 20. Eles serão vendidos na bilheteria do local. Para obter mais informações, basta entrar em contato com Camila Perez pelo número (47) 9 9942-4021.

Confira a programação completa dos eventos:

Quinta-feira, 10

14h – Admissão credenciadora

15h – Concentração de machos

16h – Morfologia credenciadora

Sexta-feira, 11

8h – Primeira fase credenciadora

12h – Almoço

14h – La Rienda

17h – Revisão animais leião

19h – Entrega prêmios La Rienda;

Recepção do remate

20h – Remate

23h – Show de Som Brasileiro

Sábado, 12

9h – Mangueira credenciadora;

Prova de campo credenciadora;

Campeonato de paleteada

21h – Show de Júnior Alexandre

0h – Show de To de Novo

Domingo, 13

8h – Mangueira

9h– Bayer

10h – Paleteadas credenciadora

12h – Entrega de prêmios

*A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

