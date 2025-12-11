Leitura da Bíblia por 64 horas ininterruptas começa nesta quinta-feira, no Centro de Brusque

Nesta quinta-feira, 11, às 20h, na praça Sesquicentenário, começa uma programação de 64 horas ininterruptas de leitura da Bíblia, organizada pelo Conselho de Pastores de Brusque (Copab) e com participação de diversas denominações religiosas. A ação segue até domingo, 14, ao meio-dia.

A iniciativa, dividida em turnos para garantir a continuidade da leitura de todo o texto bíblico, é realizada em comemoração ao Dia da Bíblia, celebrado nacionalmente no segundo domingo de dezembro.

A iniciativa partiu do próprio Copab e de seus representantes. Segundo os organizadores, a ação também representa uma demonstração de fé, cooperação entre as igrejas e compromisso com a comunidade brusquense.

