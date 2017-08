Tutor: Leonardo Hassmann

Idade: 12 anos

Profissão: Estudante

Bairro: Imigrante, Guabiruba

Pet: Café

Idade: 2 anos

Raça: Sem raça definida

O Café é alegre, brincalhão e especial, pois é o melhor amigo de Leonardo. Mas, nem tudo são flores: esse lindo cachorrinho tem o costume de ficar pulando e não obedecer. Além disso, ele é exigente: quando derruba comida no chão, não a come mais. Muito amor para vocês!

