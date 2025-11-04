Levantamento aponta que, em média, mulheres recebem 21% a menos que homens no Brasil

Desigualdade salarial

O 4º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, do Ministério do Trabalho e Emprego, que deu as bases para a Lei da Igualdade Salarial, sobre quem o Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir se é constitucional ou não, aponta que mulheres recebem 21,2% menos do que os homens nas 54 mil empresas do país com 100 ou mais funcionários. Os Estados com maior desigualdade são Paraná (28,5%), Rio de Janeiro (28,5%), SC (27,9%), Mato Grosso (27,9%) e Espírito Santo (26,9%).

Custo de autoescola 1

Escreveu-se aqui, alhures, que em SC existe uma “indústria” no ramo de autoescolas. E um levantamento do Ministério dos Transportes, apresentado pelo ministro Renan Filho, quinta-feira, confirma isso. O custo do curso de formação de condutores, oferecido por autoescolas no país, pode representar de 61,7% a 87,3% do valor total para tirar habilitação a depender do Estado.

Custo de autoescola 2

Conforme a pesquisa oficial, o maior peso da autoescola no valor total da CNH é registrado em SC, onde o curso custa R$ 3.404,36, o que representa 87,3% dos R$ 3.899,40 da habilitação no Estado. É que além das aulas, há ainda taxas cobradas pelos Detran-SC e exame médico e psicológico. O governo Lula quer acabar com a obrigatoriedade da autoescola para obtenção da carteira de motorista.

Tapete vermelho

Lindo isso! Amanhã, a associação Avante Jurerê, em Jurerê Internacional, na Ilha de SC, doará para os Bombeiros tapetes que serão instalados, no mesmo dia, em frente aos postos salva-vidas da orla para delimitar a área de segurança de cada equipe, evitando que banhistas posicionem guarda-sóis e cadeiras nesses espaços. Uma ação simples, mas de grande impacto na rotina de quem trabalha pela segurança da praia. Que seja copiada.

Emprego

A agora eficiente Secretaria de Comunicação da Presidência da República envia para este espaço um recorte de notícia nacional informado que SC registrou a abertura de 11.366 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 95.054 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Florianópolis, foi o município com melhor saldo, com 1.635 novos postos. Na sequência comparecem Itajaí (1.293), Joinville (1.142) e Palhoça (517).

Nazistas armados

Na Operação Nuremberg, deflagrada sexta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em 10 cidades de quatro Estados (em SC foram Cocal do Sul e Jaraguá do Sul), o que surpreendeu os agentes não foi só a juventude dos implicados (alguns pós-adolescentes) e o material de sempre (de apologia), mas sim ao arsenal de armas brancas, facas e um “soco inglês”. Tudo material e ideologicamente estruturado.

Amin rifado

Nas rodas políticas de SC o assunto das últimas horas foi notinha curtinha, de apenas três linhas, na edição do final de semana da revista “Veja, sob o título “Missão Carluxo” e o textinho abaixo informando que “Bolsonaro rifou o senador Esperidião Amin para tenta eleger o filho Carlos ao Senado em Santa Catarina”.

Multa anulada

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de SC anulou multa de R$ 2,5 milhões aplicada pelo Procon de Florianópolis contra o iFood por fazer a entrega somente se o consumidor gastasse um valor mínimo. Entendeu-se que o valor não é da plataforma e sim dos restaurantes que usam o serviço.

Os candidatos

O ex-presidente Jair Bolsonaro, após consolidar (impor, definiria melhor a atitude) seu filho Carlos, vereador no Rio de Janeiro, como candidato ao Senado por SC, agora dirige suas atenções para o caçula, Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú. Quer vê-lo deputado federal, representando SC, lógico.

Opinião

Diante de três pesquisas mostrando que a maioria foi a favor da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, chama a atenção de quem lê a “Folha de S. Paulo” e “O Globo” como seus trocentos colunistas, “analistas” e “especialistas”, praticamente todos de esquerda, fazem malabarismos de linguagem para tentar desqualificar o triste episódio, a quem tentam impor cunho partidário (que a direita vai tirar proveito político dele agora e em 2026) e que a letalidade continuará. O que, no fundo, parece seu desejo, o que também lhes garante o conhecido discurso. Bom senso e isenção? Quase nada.