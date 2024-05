Levantamento mostra quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque

Um levantamento elaborado com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revela quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque. Trata-se de uma comparação entre dados de abril de 2022 e abril de 2024. No mês, terminou o período em que é necessário se filiar a siglas para concorrer às eleições de outubro.

O partido Novo foi a sigla que mais filiou em dois anos. A legenda passou de 101 para 331 membros, um crescimento percentual de 227,72%. O PL é o segundo partido que mais cresceu, passando de 366 para 486 filiados, números que representam 32,7% de aumento.

Hoje, o Novo conta com um vereador no município. Rick Zanata se filiou ao partido durante o período da janela partidária. O PL, que em 2022 não teve candidatos a deputado estadual e federal em Brusque, é o partido do prefeito André Vechi e do vice-prefeito André Batisti, o Deco.

O analista de relações governamentais Marcos Maestri aponta fatores que levam o partido Novo a registrar um alto aumento percentual no número de filiados. Ele relata que o partido mantém um “padrão rígido de alinhamento ideológico entre seus filiados”, o que, na visão do analista, contribui para que os membros estejam comprometidos com as bandeiras da sigla.

“O crescimento pode indicar um movimento em direção a uma terceira via política, oferecendo uma alternativa à polarização entre os campos Lula e Bolsonaro. Dado o contexto de uma cidade predominantemente de direita, há espaço para a construção de uma plataforma política que não se restrinja ao partido do ex-presidente”, avalia.

O União Brasil é o partido com maior número de filiados em Brusque. A legenda foi criada em fevereiro de 2022 e herdou os filiados do antigo Democratas, que era o maior partido da cidade antes de ser extinto para se fundir com o antigo PSL. O União conta com cerca de 2,7 mil filiados.

Apesar do número expressivo de filiados, o União Brasil é o partido que mais perdeu membros em dois anos. O comparativo mostra que 153 pessoas que estavam filiadas ao União deixaram a sigla de 2022 para 2024. O União conta com dois vereadores na Câmara de Brusque, Alessandro Simas e Deivis da Silva.

Maiores partidos perdem filiados

Os cinco partidos com mais filiados em Brusque perderam membros em dois anos. O MDB, segunda sigla com maior registro de filiações na cidade, perdeu 59 membros. O partido comandou a prefeitura até maio do ano passado, antes de o ex-prefeito Ari Vequi ter o mandato cassado. Hoje, a legenda conta com um vereador no Legislativo, Nik Imhof.

Terceiro partido com maior número de filiados, o PDT perdeu 28 membros. A sigla não ocupa nenhuma cadeira no Legislativo. Progressistas e PSDB, partidos que frequentemente disputam eleições na cidade, perderam 30 e seis filiados em dois anos, respectivamente.

Marcos Maestri acredita que os maiores partidos da cidade possuem uma história sólida e passaram por períodos de crescimento expressivo, mas atualmente têm dificuldades para ampliar o número de filiados. O analista afirma que a renovação das bases é uma tarefa complexa.

“Muitos partidos tendem a se concentrar em campanhas eleitorais, negligenciando a importância de um esforço contínuo para atrair novos membros e desenvolver lideranças. O resultado são desfiliações que podem ser atribuídas, em parte, à falta de uma estratégia de longo prazo para fortalecer e expandir a base partidária”, considera.

O número de novas filiações volta a aumentar a partir do PT. A sigla, que conta com uma cadeira na Câmara, vaga ocupada pela vereadora Marlina Oliveira, registrou aumento de 43 filiados. Podemos, Republicanos, PSD, Solidariedade, PSB, Democracia Cristã, PCdoB, Psol e Avante também cresceram.

O analista acredita que a influência dos partidos no cenário político local é um fator importante para alguém que procura uma sigla para se filiar. Marcos relata que o acesso ao poder e a perspectiva de influenciar em decisões são fatores-chave que atraem novos membros para partidos específicos.

Ainda segundo o analista, o balanço de filiações de abril de 2024 mostra que é possível identificar movimentos relacionados às eleições de outubro. “Partidos que demonstraram um esforço significativo em renovar seus quadros e aumentar sua base de filiados provavelmente terão uma vantagem competitiva”, conclui.

