Levantamento preliminar do TCE encontra comprovantes de renda suspeitos no programa Universidade Gratuita

Velhacaria

Fontes do Tribunal de Contas do Estado dizem que no levantamento preliminar feito quanto às denunciadas irregularidades do programa Universidade Aberta, constatou-se a existência de aproximadamente mil comprovantes de renda altamente suspeitos. Que começaram a ser checados, um por um.

Notícias econômicas 1

Duas notícias de destaque na mídia econômica nacional na últimas horas. A primeira: a Aurora, uma das maiores produtoras de proteína animal do país, dona de marcas como Aurora e Nobre, está comprando a Gran Mestri, voltada para produção de queijos nobres, como o grana padano. As duas tem sede em Chapecó e Guaraciaba, respectivamente. A Aurora tem mais de 46 mil empregados e reúne 14 cooperativas, atuando em SC, Paraná e Mato Grosso do Sul. No ano passado, faturou R$ 24,9 bilhões. A Gran Mestri surgiu em 2002 e se notabilizou por produzir queijos de alto padrão. O valor do negócio não foi revelado.

Notícias econômicas 2

A segunda: o estaleiro catarinense Okean, localizado em Itajai, está produzindo no momento o mais caro iate do Brasil, o FY 1000, que custa a partir de R$ 72 milhões. Em fibra de vidro, tem cinco suítes e 32 metros de comprimento, além de 110 toneladas de peso e tanque de combustível com capacidade para 9 mil litros. A primeira unidade será entregue até o final deste ano.

A conta

Ao contrário de Lula e sua trupe, que vem gastando cifras astronômicas em viagens internacionais, na missão que o governador Jorginho Mello fará à Ásia a partir desta sexta-feira, irão alguns convidados representando a indústria, agronegócio, comércio, tecnologia e turismo. Que pagarão as suas despesas. O contribuinte agradece.

O poder!

Que se pergunte ao cidadão comum o que ele acha disso: o governador Jorginho Mello embarca para uma missão à Ásia a partir desta sexta-feira. Diante de seu afastamento, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Oliveira Neto. Seria a vice-governadora, Marilisa Boehm, que no mesmo período estará em Portugal e Espanha. O terceiro na hierarquia seria o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, que irá se licenciar do cargo.

Paradeiro

Uma portaria da secretária de Estado da Educação, Luciane Ceretta, permite saber o paradeiro do ex-prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, que do desejo de ser governador sequer conseguiu eleger-se vereador. Professor lotado no Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, foi colocado à disposição da Coordenadoria Regional de Educação de Tubarão.

Trabalho infantil

Atualmente, 40.928 crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil em SC. Desses, 18.958 estão inseridos nas piores formas de trabalho, o que coloca o Estado na 8ª posição nacional nesse recorte. Lamentável.

Sugismundo

Já está em vigor a lei estadual 19.294, originária de projeto de lei do deputado Marcius Machado (PL): prevê multa de R$ 500 para quem jogar papel de bala no chão, esquecer a garrafa plástica de água no parque, espalhar folhetos ou fazer o descarte incorreto de qualquer rejeito em espaços públicos. A fiscalização das infrações ficará a cargo da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito.

Guns N´Roses

Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a Guns N´Roses, estará de volta ao Brasil, após dois anos, com a turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. A estreia será em SC, dia 21 de outubro, na área externa da Arena Opus, em São José, na região metropolitana de Florianópolis.

Laboratório

A Festa do Pinhão, em Lages, está fazendo parte de um estudo de viabilidade técnica conduzido pela Secretaria de Segurança Pública antes da abertura de licitação que prevê a aquisição de mil câmeras com reconhecimento facial. A meta é ampliar o monitoramento inteligente para 60 cidades catarinenses com mais de 26,5 mil habitantes. O funcionamento é simples: a câmera identifica o rosto de uma pessoa com algum tipo de restrição ou mandado em aberto e de imediato emite um alerta automático para a central de monitoramento. A guarnição policial mais próxima é acionada para fazer a abordagem e, se confirmada a identidade, a pessoa é detida e encaminhada para os procedimentos legais.