Liba Fronza, de Navegantes, vence “categoria Prefeitos” na Corra por Elas
Chamou atenção na corrida solidária Corra por Elas, realizada em Brusque neste domingo, 5, uma categoria específica para prefeitos. Participaram três chefes de Executivo: Liba Fronza (PSD), de Navegantes; André Vechi (PL), de Brusque; e Valmir Zirke (PP), de Guabiruba. Eles correram pelo percurso de 5 quilômetros.
Navegantes levou a melhor em terras brusquenses. Liba correu mais rápido que Vechi e Zirke e foi o campeão da categoria. O prefeito de Brusque ficou na segunda posição, e o prefeito de Guabiruba, fechou o pódio.
Pelas redes sociais, Vechi elogiou a organização do evento e brincou com o próprio desempenho na corrida: “eu sou o segundo prefeito melhor colocado de Santa Catarina. Lamento que os outros mais de 200 não participaram. Não é culpa minha”, disse, em tom de brincadeira.
Além disso, aproveitou para tirar sarro do vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos). Deco esteve no evento, mas não correu. Segundo Vechi, o vice não fez “absolutamente nada”, e Deco se defendeu, alegando que era da “equipe técnica”.
O vice-prefeito de Navegantes, Ricardo Ventura (PP), também marcou presença na Corra por Elas neste domingo. A corrida solidária, promovida pela Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), arrecadou R$ 159,3 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.