Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Liba Fronza, de Navegantes, vence “categoria Prefeitos” na Corra por Elas

Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Liba Fronza, de Navegantes, vence “categoria Prefeitos” na Corra por Elas

Página 3
Comente

Chamou atenção na corrida solidária Corra por Elas, realizada em Brusque neste domingo, 5, uma categoria específica para prefeitos. Participaram três chefes de Executivo: Liba Fronza (PSD), de Navegantes; André Vechi (PL), de Brusque; e Valmir Zirke (PP), de Guabiruba. Eles correram pelo percurso de 5 quilômetros.

Navegantes levou a melhor em terras brusquenses. Liba correu mais rápido que Vechi e Zirke e foi o campeão da categoria. O prefeito de Brusque ficou na segunda posição, e o prefeito de Guabiruba, fechou o pódio.

Pelas redes sociais, Vechi elogiou a organização do evento e brincou com o próprio desempenho na corrida: “eu sou o segundo prefeito melhor colocado de Santa Catarina. Lamento que os outros mais de 200 não participaram. Não é culpa minha”, disse, em tom de brincadeira.

Além disso, aproveitou para tirar sarro do vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos). Deco esteve no evento, mas não correu. Segundo Vechi, o vice não fez “absolutamente nada”, e Deco se defendeu, alegando que era da “equipe técnica”.

O vice-prefeito de Navegantes, Ricardo Ventura (PP), também marcou presença na Corra por Elas neste domingo. A corrida solidária, promovida pela Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), arrecadou R$ 159,3 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo