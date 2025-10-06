Liberação da nova Beira Rio, em Brusque, é adiada por causa do tempo instável

Após o anúncio feito na última semana, a liberação do novo trecho da avenida Beira Rio, no sentido Rio Branco e Guarani, precisou ser adiada. A aplicação da camada final de asfalto em uma parte da estrada depende de três dias consecutivos de tempo firme, condição necessária para garantir a qualidade e durabilidade do pavimento.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), o trabalho está praticamente concluído. Restam apenas os ajustes finais de pavimentação para que o trecho possa ser liberado com segurança ao tráfego.

O vice-prefeito e secretário da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Deco Batisti, destaca que as equipes seguem mobilizadas e prontas para concluir a etapa assim que o clima permitir. “Toda a obra segue dentro do cronograma e continua adiantada em relação ao prazo contratual”, afirma.

Mesmo com o adiamento, o cronograma geral da obra permanece adiantado. O contrato prevê a conclusão total até o fim do ano, mas, conforme a SIE, a entrega final deve ocorrer ainda antes do prazo.

Leia também:

1. Caminhão tomba na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Brusque deve enfrentar forte queda de temperatura após frente fria

3. Carro capota após colisão no Dom Joaquim, em Brusque

4. Comunidade São Francisco de Assis celebra o padroeiro no Cerâmica Reis, em Brusque

5. Maratona do Colégio São Luiz é iniciada e arrecada mais de 1,7 tonelada de alimentos para entidades sociais



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

