Licitação para reforma de telhado da Arena Brusque segue em análise

Prioridade da nova gestão de esportes, a reforma programada do telhado da Arena Brusque foi adiada. A licitação que permitiria a empresa prestar o serviço de implantação de manta no telhado ainda passa por análise da Fundação Municipal de Esportes. A expectativa era de que o certame fosse concluído em março, porém, agora está sem prazo para ser liberado.

De acordo com o diretor-geral da FME, Delmar Tondolo, outras demandas prioritárias surgiram e mudaram o foco da pasta, tais como outras reformas e problemas relacionados à chuva.

Entretanto, o diretor informa que na semana passada, a pasta se reuniu para tratar do assunto. “Fizemos alguns levantamentos e detalhamentos para que o processo de licitação pudesse estar avançando. Então, hoje, nós estamos nesse ponto”.

Nos próximos dias será realizada uma reunião com o prefeito para definir o planejamento das obras do telhado. Ao mesmo tempo, será discutido um projeto para buscar recursos federais para fazer uma troca completa do telhado da Arena Brusque, esta, segundo Delmar, é uma reforma que ainda deve demorar.

Diversas reformas já foram realizadas no telhado do espaço ao longo dos últimos anos, porém, a última grande manutenção foi realizada em 2017.

Implantação de manta

A obra que estava planejada para ser finalizada no mês de maio trata-se da implantação de uma manta no telhado da arena. O material funciona como um impermeabilizante para prevenir infiltrações e goteiras. A licitação inclui apenas este serviço.

Segundo o diretor, não há previsão para quando a licitação deva ser publicada. “Porque agora estamos naqueles levantamentos iniciais com a questão de trabalho de engenheiro e detalhes técnicos. E isso é um trabalho bem demorado”, pontua.

Foi realizado um levantamento aéreo com a utilização de um drone para identificar os principais problemas no telhado. Foi visto que há parafusos com folga e de calhas deterioradas.

A manta teria de ser colocada por cima dos parafusos para cobrir ou sanar o problema por um tempo, como conta Delmar.

“As pontas de várias telhas também estão deterioradas. Nesse caso, teríamos que trocá-las, pois não dá para fazer um recorte e emendá-la”, diz.

Custo

“não temos esse dinheiro”

Diante do levantamento feito até o momento pela FME, o custo para colocar a manta em toda extensão do telhado da arena seria de aproximadamente R$ 1 milhão. “Só que nós não temos esse dinheiro”. O diretor informa que a pasta tem disponível em torno de R$ 500 mil. Assim, serão cobertas com a manta apenas as partes mais danificadas do telhado.

E finaliza mencionando que o valor para uma troca completa do telhado da arena seria entre R$ 3 milhões. “Aí nós resolveríamos essa questão por uns 20 anos, mais ou menos”.

