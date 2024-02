Líder de facção criminosa é presa por homicídio no Norte de SC

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Civil de Barra Velha e a Polícia Militar deflagraram uma operação para prender a líder de uma facção criminosa, envolvida com tráfico de drogas e um homicídio.

Conforme a PM, o setor investigativo da PC monitorava a residência da mulher, no bairro Quinta dos Açorianos, por conta de um mandado de prisão ativo pelo crime de homicídio. O assassinato ocorreu em 2019, motivado pela disputa da gerência do tráfico local.

Durante o monitoramento da residência, os policiais flagraram uma movimentação de usuários de drogas chegando e saindo do local, inclusive a procurada foi vista andando no pátio da residência.

Os policiais então entraram no local para abordar a mulher e um homem, que estava no quarto nos fundos da casa. Segundo o relatório da ocorrência, os policiais viram algo ser arremessado pela janela dos fundos.

Foram encontradas 39 gramas de maconha, R$ 189 e três celulares. Os materiais foram apreendidos e os dois suspeitos foram levados à Central de Flagrantes da Cidade de Itajaí.

Pacote arremessado

Com ajuda dos proprietários da casa aos fundos, os policiais encontraram o objeto arremessado pela janela. Dentro do saco plástico havia 45 gramas de cocaína.

Com isso, os policiais informaram a mulher sobre o mandado de prisão ativo, expedido pela Ação Penal de Competência do Júri da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha na modalidade preventiva. Além disso, deram voz de prisão por tráfico de drogas para ambos.

