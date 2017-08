Lideranças formam comitê de turismo para fomentar o setor na região

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) realizou na terça-feira, 15, encontro com lideranças e representantes dos poderes públicos dos municípios da região, para discutir alternativas de promoção do turismo.

A reunião foi realizada no auditório do Sindilojas e dá sequência aos trabalhos iniciados na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) de Santa Catarina, em Florianópolis, no dia 26 de julho.

Participaram lideranças e empresários de Brusque, Guabiruba, Gaspar e Nota Trento. Na oportunidade, foi formado o Comitê de Turismo Sindilojas-Fecomércio com representantes dos quatro municípios, sendo que o convite será estendido à cidade de Botuverá.

Os participantes ressaltaram a necessidade de treinamento e capacitação constante dos profissionais que atuam nos comércios, em todas as áreas, para que estejam não só preparados para receber os turistas, bem como passar informações sobre sua cidade e os municípios vizinhos.

O presidente do Brusque Jeep Clube e do Turismo Religioso de Santa Catarina, Vilmar Walendowsky, enalteceu a necessidade de decidirem um nome para divulgação da região. O diretor de Turismo de Gaspar, Norberto Mette, frisou que o primeiro passo seria listar os produtos turísticos já existentes, para iniciar a divulgação.

“Nós sabemos que o potencial turístico das cidades é muito grande, porém, quais os produtos turísticos que temos, que efetivamente possuem infraestrutura para recebermos turistas”, indagou.

Avaliações

Para o reitor do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Günther Lother Pertschy, é preciso tratar o turismo de forma profissional. Na oportunidade o reitor citou o exemplo do município de Treze Tílias, no Oeste catarinense, e que tem como o turismo um grande negócio.

Além disso, na análise de Pertschy, embora o turismo tenha que ser alavancado pela iniciativa privada, é papel do poder público facilitar esse processo, proporcionar infraestrutura, entre outras melhorias e incentivos, já que a cidade inteira ganhará com isso.

A empresária de Guabiruba, Fernanda Kormann, que recentemente empreendeu no comércio de souvenirs do município, comentou sobre o trabalho de convencimento que é necessário fazer para que os próprios artesãos da cidade produzam materiais típicos.

“Não podemos esquecer das nossas raízes, das nossas culturas. As pessoas estão vindo nos visitar e todas prezam por isso, por conhecer nossas cidades e nós não estamos sabendo informar a elas o que temos de melhor na nossa região. Por isso é necessário essa união de forças”, enfatizou.

Para o presidente do Sindilojas Brusque, Marcelo Gevaerd, o encontro foi muito positivo e marca uma continuidade nos trabalhos iniciados em Florianópolis, o que foi um pedido do próprio presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt. “Devemos fazer pesquisas sobre o perfil do nosso turista, elencar nossos produtos turísticos, o que cada município tem e escolher um nome para a nossa região, que condiz com nossa realidade, nossas raízes”, ressaltou.

Com a criação do comitê, uma próxima reunião será agendada pelo Sindilojas para o encaminhamento das ações.