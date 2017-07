Tutores: Lidiane Kriger, Denilson Pereira e o filho Arthur

Idades: 39, 41 e 3 anos

Profissão: Empresária, gerente industrial, respectivamente

Pet: Max

Idade: 12 anos

Raça: Golden Retriever

A Lidiane conheceu o seu lindo cachorro Max em um anúncio do jornal O Município e se apaixonou. Na época, ele tinha apenas sete meses e o seu marido não concordou muito com a ideia de terem um cão, mas logo acabou sendo convencido. O casal foi buscar o Max em Tijucas. No começo, o lindão era muito bagunceiro, deu um certo trabalho, mas sempre foi muito carinhoso e companheiro. Em 2014, para completar a alegria da família, chegou o Arthur. Na segunda-feira, 17, o Max completou 12 anos. Ele alegra a casa e a vida da família. Muito amor para vocês!

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.