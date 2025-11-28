A Lifesom vem consolidando cada vez mais a sua presença em Blumenau como referência em reabilitação auditiva e adaptação de aparelhos auditivos.

A clínica está localizada na rua Nereu Ramos, 61, no Centro, e conta com estrutura completa para diagnóstico e tratamento de diferentes tipos de perda auditiva.

Com experiência de mais de 30 anos no ramo da saúde auditiva, o fonoaudiólogo e sócio-proprietário Nildo Manoel Duarte afirma que a unidade de Blumenau já atua de forma plenamente consolidada.

“Contamos com uma estrutura ampla e um profissional que atende em tempo integral Lá realizamos toda a avaliação auditiva, medição de ganho de inserção, oferecemos orientações sobre o uso dos aparelhos e também acompanhamos casos que envolvem implantes cocleares e procedimentos cirúrgicos”, explica.

A Lifesom trabalha com aparelhos auditivos de última geração, que funcionam como assistentes pessoais de comunicação, contam com IA integrada, são resistentes à água, têm conectividade Bluetooth e podem ser integrados a celulares e televisores.

“O paciente pode atender ligações, ouvir músicas e ajustar o volume da TV sem incomodar os familiares. É uma tecnologia que devolve conforto e autonomia”, destaca Duarte.