Brusque passa a contar, neste mês, com uma unidade da Lifesom, centro especializado em reabilitação auditiva e adaptação de aparelhos auditivos. Localizada no Centro, a clínica já iniciou os atendimentos ao público.
A iniciativa é dos sócios Nildo Manoel Duarte, fonoaudiólogo e especialista em audiologia clínica, e da empresária Michele Martim Becker.
Segundo Duarte, a abertura da unidade atendeu a uma demanda crescente da região. “Nós já atendemos pessoas de Brusque em Blumenau e Balneário Camboriú, mas muitos relataram dificuldade de deslocamento. Por isso, decidimos trazer o serviço para mais perto”, explica.
Com unidades também em Joinville, Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú, a Lifesom chega a Brusque com estrutura completa para avaliação, diagnóstico e tratamento de perdas auditivas.
“Nosso objetivo é acompanhar o paciente desde o primeiro sintoma até a reabilitação completa”, resume o fonoaudiólogo.
Atendimento gratuito e diagnóstico precoce
Os atendimentos são feitos mediante agendamento e incluem triagem gratuita para avaliação auditiva.
“Essas primeiras avaliações não têm custo. Queremos que o paciente venha, se informe e entenda melhor sua condição. Só depois ele decide se quer iniciar o tratamento”, afirma Duarte.
Ele destaca que a perda auditiva é, em geral, gradual. “A pessoa vai se adaptando à dificuldade, pedindo para o outro falar mais alto e evitando ambientes ruidosos. Em média, leva de sete a oito anos desde o início da perda até a busca por ajuda”, comenta.
O fonoaudiólogo alerta que o atraso no diagnóstico pode ser irreversível. “A maioria dos casos envolve a perda de células nervosas da cóclea. Quanto mais tempo a pessoa demora para buscar tratamento, mais informações auditivas deixa de registrar”, explica.
Tecnologia e inovação no tratamento
A Lifesom trabalha com aparelhos auditivos de última geração, hoje conhecidos como assistentes pessoais de comunicação. Eles têm conectividade Bluetooth e podem ser pareados a celulares e televisores.
“O paciente pode atender ligações, ouvir músicas e ajustar o volume da TV sem incomodar os familiares. É uma tecnologia que devolve conforto e autonomia”, explica Duarte.
Além dos modelos convencionais, a clínica acompanha casos que exigem implantes auditivos, em parceria com otorrinolaringologistas e centros cirúrgicos especializados.