Brusque passa a contar, neste mês, com uma unidade da Lifesom, centro especializado em reabilitação auditiva e adaptação de aparelhos auditivos. Localizada no Centro, a clínica já iniciou os atendimentos ao público.

A iniciativa é dos sócios Nildo Manoel Duarte, fonoaudiólogo e especialista em audiologia clínica, e da empresária Michele Martim Becker.

Segundo Duarte, a abertura da unidade atendeu a uma demanda crescente da região. “Nós já atendemos pessoas de Brusque em Blumenau e Balneário Camboriú, mas muitos relataram dificuldade de deslocamento. Por isso, decidimos trazer o serviço para mais perto”, explica.

Com unidades também em Joinville, Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú, a Lifesom chega a Brusque com estrutura completa para avaliação, diagnóstico e tratamento de perdas auditivas.

“Nosso objetivo é acompanhar o paciente desde o primeiro sintoma até a reabilitação completa”, resume o fonoaudiólogo.