Liga Acadêmica de Pediatria da Unifebe doa enxovais para gestantes atendidas pelo SUS

Pacotes de fraldas, cremes, sabonetes, roupinhas e outros itens voltados às mamães e aos bebês compuseram os kits de enxovais doados pelos acadêmicos da Liga Acadêmica de Pediatria da Unifebe às gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A campanha integrou as ações do programa Ninho Seguro, realizado em parceria com a Clínica da Mulher, a Atenção Básica e o Projeto Rute, com o objetivo de orientar e acolher as futuras mães.

Para a formação dos kits, entregues no último encontro do programa, a Liga de Pediatria mobilizou a comunidade acadêmica, que contribuiu com diversas doações. Ao todo, mais de 150 itens foram arrecadados e transformados em minienxovais.

O presidente da Liga, Felipe Cavichioli, destacou que a iniciativa também funciona como estratégia de acolhimento e suporte às gestantes do SUS, além de reforçar o papel da universidade na promoção da saúde e da inclusão social.

“Essas ações nos aproximam da realidade das famílias e contribuem para que nos tornemos médicos mais humanos e empáticos”, afirma.

A enfermeira da Clínica da Mulher, Thaisi da Cunha, também ressaltou a importância do engajamento dos estudantes. “Eles de fato abraçaram a causa e tornaram a primeira edição do Ninho Seguro ainda mais especial”, diz.

