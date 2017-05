Tweet no Twitter

Tutora: Liliane da Silva Pereira

Idade: 38 anos

Profissão: Auxiliar Administrativo

Bairro: Santa Terezinha, Brusque

Pet: Luan OSantana

Raça: Poodle

Idade: 2 anos e 6 meses

Com apenas dois meses o lindo Luan OSantana chegou na vida de Liliane. O cão ganhou esse nome pois a dona gosta muito do cantor Luan Santana. O pet, lindo e charmoso, mudou a vida da dona e até ganhou perfil no Facebook – Luan OSantana. O cachorrinho é dengoso, mimado e adora um colinho. Ele é puro amor!

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.