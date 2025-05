Lilo & Stitch estreia nos cinemas de Brusque; veja os horários das sessões

O filme Lilo & Stitch estreia nos cinemas de Brusque nesta quinta-feira, 22. A produção está em cartaz no Cine Gracher e no cinema da Havan, com sessões em 2D e 3D.

A versão em live-action do clássico animado da Disney, traz uma comovente história sobre amizade e laços familiares. A trama gira em torno de Lilo (Maia Kealoha), uma menina havaiana criativa e cheia de atitude, que adota Stitch (voz de Chris Sanders), uma criatura alienígena que se disfarça de cachorro para fugir da captura.

Conhecido como Experiência 626, Stitch é um ser bagunceiro e impulsivo, perseguido pela Federação Galáctica. Apesar das diferenças, a energia caótica de Stitch encontra equilíbrio na personalidade excêntrica e calorosa de Lilo, dando início a uma amizade inusitada.

Juntos, eles enfrentam aventuras e confusões que chamam a atenção da assistente social responsável por Lilo, que vive sob os cuidados da irmã mais velha, Nani, desde a perda dos pais. No meio do caos, os dois aprendem, pouco a pouco, o verdadeiro sentido da palavra “família”.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

LILO & STITCH

Dublado / 15h e 17h30

MISSÃO IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 23 e 27/05)

CINE GRACHER 2

THUNDERBOLT

Dublado / 16h

MISSÃO IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 19h

CINE GRACHER 3

PREMONIÇÃO: LAÇOS DE SANGUE

Dublado / 16h e 21h15

LILO & STITCH

Dublado / 19h

CINE GRACHER HAVAN 1

LILO & STITCH 3D

Dublado / 17h

MISSÃO IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 22, 25 e 28)

CINE GRACHER HAVAN 2

LILO & STITCH

Dublado / 15h e 20h30

PREMONIÇÃO: LAÇOS DE SANGUE

Dublado / 18h

CINE GRACHER HAVAN 3

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h

MISSÃO IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 17h

PREMONIÇÃO: LAÇOS DE SANGUE

Dublado / 20h30

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: