Limitadores de altura são instalados na rua Gustavo Halfpap e trecho da avenida Primeiro de Maio é interditado

A Diretoria de Trânsito de Brusque instala, na manhã desta quarta-feira, 6, limitadores de altura na rua Gustavo Halfpap. Com a ação, uma faixa da avenida Primeiro de Maio, que dá acesso a rua, foi interditada.

Por volta das 10h o trânsito no local era intenso. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) presta apoio no local. A previsão de término e liberação da via é por volta das 11h30.

