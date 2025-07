O bairro Limoeiro venceu o Rio Branco por 2 a 0 nesta terça-feira, 29, na Sociedade Beneficente, e conquistou o torneio de bocha vale-tudo feminina dos Jogos Comunitários de Brusque (Jacobs).

As disputas da noite tiveram também a decisão do terceiro lugar, com o São João vencendo o 1º de Maio, também por por 2 a 0.

Na Arena Brusque, jogos do futsal feminino tiveram os seguintes placares:

São Pedro 5×1 Guarani

Águas Claras 7×0 Planalto

Bateas 3×0 Santa Terezinha

A programação desta quarta-feira, 30, tem o futsal livre masculino, com suas primeiras partidas:

19h15 – Steffen x Volta Grande (Grupo A)

20h15 – Cedrinho x Thomaz Coelho (Grupo B)

21h15 – 1º de Maio x Bateas (Grupo C)

Enquanto isso, na Sociedade Ipiranga, a partir das 19h15, será realizada a terceira rodada do dominó nas categorias masculino e feminino.

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: