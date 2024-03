“Linda e cheia de sonhos”: amigos se despedem de mulher que morreu no hospital vítima de acidente em Brusque

Amigos de Kauana Ribeiro Ioncik, de 32 anos, publicaram homenagens nas redes sociais após a notícia do falecimento da mulher. Ela morreu no Hospital Azambuja na quinta-feira, 29, após 10 dias internada por causa de um acidente entre duas motocicletas.

No Instagram, uma amiga publicou: “uma moça linda e cheia de sonhos que foram impedidos com essa tragédia. Descansa em paz, Kauana”.

Em outra mensagem, uma mulher diz: “vá em paz. Que Deus dê forças à tua família e principalmente aos teus dois filhos”.

Em outra publicação, um amigo também deixou sua última mensagem: “meu sentimento à família. Uma pessoa muito querida por todos. Vá em paz amiga”.

O acidente

A colisão aconteceu na segunda-feira, 19, no bairro Souza Cruz, em Brusque. Kauana era moradora de Botuverá e conduzia um dos veículos.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, Kauana havia sofrido um ferimento na região frontal do crânio.

O velório ocorrerá na Capela Águas Negras, em Botuverá, às 14h desta sexta-feira, 1º. O horário do sepultamento não foi divulgado.

