A lingerie cor da pele é um dos maiores curingas do guarda-roupa feminino. Ela passa despercebida sob roupas claras, não marca, é discreta e extremamente funcional. No entanto, o grande segredo para aproveitar ao máximo essa praticidade está em escolher o tom certo — e não há uma única cor “cor da pele”. A variedade de tons de pele é enorme, e por isso, sua lingerie nude também deve refletir a sua tonalidade real.

Se você sempre teve dificuldade em encontrar aquele nude que realmente desaparece sob a roupa, saiba que esse conteúdo é para você. A seguir, veja como escolher a lingerie ideal para o seu tom de pele e como combinar conforto e estilo no dia a dia.

O nude que combina com você

Quando falamos em lingerie cor da pele, o objetivo principal é que a peça não apareça sob a roupa. Para isso, ela precisa se aproximar ao máximo da sua cor natural — seja ela clara, morena, oliva ou negra. Muitas marcas estão expandindo suas cartelas de tons de nude, o que facilita na hora da escolha.

O primeiro passo é observar o fundo da sua pele. Se tende ao rosado, aposte em tons de bege claro ou rosé. Se puxa mais para o dourado ou bronzeado, os nudes mais escuros e quentes funcionarão melhor. Em peles negras, tons como chocolate, café e caramelo garantem um efeito invisível com sofisticação.

Conforto e estrutura fazem toda a diferença

Além da cor, o modelo também importa. Sutiãs sem costura, calcinhas com acabamento invisível e tecidos lisos ajudam a manter a discrição. O sutiã sem aro, por exemplo, é excelente para quem busca conforto com leveza, especialmente sob blusas leves ou ajustadas.

Esse tipo de sutiã proporciona sustentação sem rigidez, moldando-se ao corpo e evitando que a peça apareça ou cause volume sob o tecido da roupa.

Funcionalidade para o dia a dia

Outro modelo que pode fazer parte do seu acervo nude é o sutiã amamentação, ideal para mães que buscam praticidade sem abrir mão da elegância. Muitas vezes, a lingerie durante a amamentação acaba sendo deixada de lado, mas marcas como a Triumph oferecem modelos modernos e discretos, inclusive em tons cor da pele.

A escolha certa nesse período facilita o uso com roupas claras ou de tecidos sensíveis, sem comprometer a estética.

combinar conforto com feminilidade

Lingerie nude também pode (e deve) ser bonita. Uma calcinha de renda em tom cor da pele é perfeita para quem deseja unir funcionalidade com um toque de charme. Modelos com laterais mais largas ou cintura alta são ideais para o uso diário, e a renda traz delicadeza sem perder a discrição.

Vale lembrar: não é porque a peça é neutra que ela precisa ser sem graça. Escolha tecidos agradáveis ao toque, acabamentos bem-feitos e modelos que valorizem seu corpo e sua autoestima.

Monte seu kit básico de nudes

Para garantir versatilidade no dia a dia, monte um pequeno kit de lingerie cor da pele com diferentes modelos e tons. O ideal é ter ao menos:

Um sutiã estruturado básico

Um sutiã sem aro para conforto total

Uma calcinha com laterais largas

Uma calcinha em renda neutra

Com esse conjunto, você terá opções para usar com roupas brancas, vestidos de festa, looks profissionais e tudo mais que exija discrição e elegância.