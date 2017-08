Linha Brusque a Balneário Camboriú deve sofrer alterações após mudanças nas rotas de ônibus em Itajaí

O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, assinou um decreto nesta semana que limita a passagem de ônibus intermunicipais pelos bairros e pelo Centro do município. A medida, segundo a prefeitura, é evitar que a concessionária Transpiedade, do Paraná, que esta semana começou a atuar em caráter de emergência na cidade, perca passageiros para as linhas intermunicipais.

A decisão irá impactar a empresa Santa Terezinha, que na linha Brusque/Balneário Camboriú e Balneário Camboriú/Brusque passa por alguns bairros e pelo Centro de Itajaí. O diretor da empresa brusquense, Artur Klann, diz que o decreto pegou todos de surpresa e que até a tarde de ontem, a empresa ainda não havia sido notificada oficialmente das mudanças.

“Ainda não nos passaram nada. Não tivemos nenhuma informação além do que já foi divulgado na imprensa”, diz.

De acordo com ele, são seis horários de segunda-feira a sábado, tanto para ir para Balneário Camboriú, quanto para voltar para Brusque, e mais cinco horários no domingo. Klann diz que durante todos os horários, há o embarque e o desembarque de passageiros em vários pontos de Itajaí.

“Sabemos que isso terá impacto, mas o tamanho ainda não sabemos dizer. Depende muito de quais alterações terão de ser feitas e não fomos informados oficialmente sobre isso ainda”.

As mudanças previstas no decreto passam valer a partir do dia 14 de agosto.

Os trajetos

De acordo com o documento assinado pelo prefeito, os ônibus com origem de Brusque deverão percorrer os seguintes trajetos, no sentido a Balneário Camboriú: rodovia Antônio Heil, BR-101, avenida Governador Adolfo Konder, rodoviária, avenida Governador Adolfo Konder, avenida Nilo Simas, avenida Abrahão João Francisco, avenida Sete de Setembro e avenida Osvaldo Reis.

Já no sentido Brusque, os ônibus deverão seguir pela avenida Osvaldo Reis, rua Florianópolis, rua Agostinho Fernandes Vieira, avenida Sete de Setembro, rua Lages, avenida Abrahão João Francisco, avenida Nilo Simas, avenida Governador Adolfo Konder, rodoviária, avenida Governador Adolfo Konder, BR-101 e rodovia Antônio Heil.