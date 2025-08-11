Linha de ônibus de Guabiruba tem novo trajeto a partir desta segunda-feira; veja as mudanças
Comunicado da prefeitura foi divulgado na manhã desta segunda-feira
A linha de ônibus de Guabiruba passa a operar com um novo trajeto a partir desta segunda-feira, 11. As alterações foram divulgadas pela prefeitura na manhã de hoje.
Com a mudança, a linha deixa de atender o trecho que passa pelo bairro Aymoré em direção às ruas São Pedro, Holstein, Lorena e Alsácia.
O novo percurso seguirá do Aymoré em direção ao Lageado, passando pelo bairro Guarani. Segundo a prefeitura, a alteração foi necessária devido ao baixo número de passageiros nessa região. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp do Nosso Brusque: (47) 3351-1314.
06h30 – Aymoré – Lageado – Guabiruba Sul – Guarani – Brusque
07h50 – Brusque – Prefeitura – Guarani – Centro – Guabiruba Sul – Lageado
08h20 – Lageado – Guabiruba Sul – Centro – Guarani – Brusque
11h15 – Brusque – Guarani – Centro – Aymoré – Lageado
11h50 – Aimoré – Lageado – Guabiruba Sul – Guarani – Brusque
13h50 – Brusque – Prefeitura – Guarani – Centro – Guabiruba Sul – Lageado – Aymoré
14h20 – Lageado – Aymoré – Guabiruba Sul – Centro – Guarani – Brusque
16h55 – Brusque – Prefeitura – Guarani – Centro – Guabiruba Sul – Lageado
17h30 – Lageado – Guabiruba Sul – Guarani – Brusque
18h10 – Brusque – Prefeitura – Guarani – Centro – Guabiruba Sul – Lageado – Aymoré
