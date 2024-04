A Série B do Campeonato Brasileiro começa com 22 jogadores que já passaram pelo Brusque em temporadas anteriores. Eles estão espalhados em 13 dos 19 adversários do quadricolor.

O Ituano é o clube com mais ex-atletas do Brusque: são quatro no total. Apenas Coritiba, Ceará, Santos, Guarani, Ponte Preta e Novorizontino começam a Série B sem nenhum jogador que já atuou pelo Marreco.

Relembre-se de seus períodos no Brusque e de como estão agora:

Amazonas



Foguinho

Meia/atacante

23 anos

Pelo Brusque: 8J, 0G (2021)

Teve uma rápida passagem em 2021 por empréstimo pela Chapecoense. Causou boa impressão nos oito jogos que disputou. Passou por Chapecoense, Vitória e São Bento-SP até chegar ao Amazonas, em 2023.



Bruno Lopes

Atacante

28 anos

Pelo Brusque: 6J, 0G (2021)

Teve passagem com pouco brilho em 2021, na Série B, sem muitas oportunidades.



Weverton

Atacante

30 anos

Pelo Brusque: 9J, 1G (2019)

Passou pelo Brusque no Catarinense de 2019. Depois, rodou por Passou por Sergipe, Cianorte-PR, CEOV Operário-MT, Rio Branco-PR, Murici-AL, Manauara-AM e Rio Negro-AM. Chegou ao Amazonas para o início da temporada, mas pouco atuou.

América-MG



Dalberson

Goleiro

27 anos

Pelo Brusque: 10J, 0G (2021)

O goleiro titular do América-MG teve uma passagem muito rápida pelo Brusque, no Campeonato Catarinense de 2021. Ganhou a titularidade no decorrer da competição, já com uma transferência futura acertada. No mesmo ano, chegou ao Famalicão, de Portugal, e em 2023 atuou pelo CSA.

Avaí



Otávio

Goleiro

31 anos

Pelo Brusque: 0J (2019)

Foi terceiro goleiro na Série D e na Copa SC de 2019, sendo colega de Zé Carlos e Dida. Não teve espaço para mostrar serviço em campo, e depois atuou por diversos clubes: Glória-RS, Camboriú, Hercílio Luz, Esportivo-RS, Guarany de Bagé (RS), Brasil de Pelotas (RS) e Campinense-PB. Retornou ao Avaí, clube em que foi formado, em 2023.



Marcos Vinícius

Lateral-direito

27 anos

Pelo Brusque: 6J, 0G (2017)

Teve rápida passagem pela Série B de 2017. Chegou ao Avaí como reforço para a Série B, após passagem pelo Maringá-PR.



Maurício Garcez

Atacante

27 anos

Pelo Brusque: 62J, 13G (2020-2021)

Garcez chegou como reforço durante a Série C de 2020 e causou impacto imediato, ganhando a titularidade e tendo seu contrato renovado com poucas semanas no Brusque. Marcou um dos gols no jogo do acesso à Série B, e foi importante também na temporada seguinte.

Depois, teve uma boa passagem por empréstimo ao CSKA Sófia, da Bulgária, entre 2022 e 2023. Também foi emprestado ao Coritiba, disputando a Série A do Brasileiro. Ao final da temporada, o Avaí fez a compra e o contratou em definitivo.

Botafogo-SP



Fillipe Soutto

Volante

33 anos

Pelo Brusque: 20J, 0G (2021)

Foi um dos jogadores mais experientes no elenco da Série B de 2021, mas sua passagem pelo quadricolor foi atrapalhado por lesões.



Alex Sandro

Atacante

28 anos

Pelo Brusque: 68J, 16G (2020 e 2022)

Teve boa passagem em 2020 e retornou para 2022, quando foi campeão catarinense sendo artilheiro. Contudo, teve queda aguda de rendimento na campanha de rebaixamento da Série B do Brasileiro.

CRB



Willian Formiga

Lateral-esquerdo

29 anos

Pelo Brusque: 3J, 0G (2016)

Passou rapidamente pelo Brusque na Série D de 2016. Atuou recentemente por Ceará e Vila Nova.

Chapecoense



Marlone

Meia

32 anos

Pelo Brusque: 6J, 0G (2021)

Chegou ao Brusque para o segundo turno da Série B de 2021. Demonstrou alguns lampejos em meio a uma passagem apagada e atrapalhada por lesões. Depois, atuou pelo Vila Nova, somando 47 partidas entre 2022 e 2023.

Goiás



Paulo Baya

Atacante

24 anos

Pelo Brusque: 18J, 0G (2022)

Chegou ao Brusque durante a Série B de 2022, esteve perto de marcar alguns gols, mas não caiu nas graças da torcida. Vive excelente momento no Goiás.

Ituano



Jefferson Paulino

Goleiro

32 anos

Pelo Brusque: 5J, 0G (2021)

Atuou na Série B 2021. Começou bem, mas perdeu espaço após algumas falhas. Já protagonizou grandes momentos no Ituano.



Claudinho

Zagueiro

33 anos

Pelo Brusque: 44J, 0G (2020-2021)

O zagueiro esteve no quadricolor em 2020 e 2021. Chegou ao Ituano em 2023, após passagem pelo Manaus no ano anterior.



Rodrigo

Volante

30 anos

Pelo Brusque: 15J, 0G (2023)

Jogou principalmente na primeira parte da temporada passada, mas depois, foi perdendo espaço. Em 2024, também atuou pelo Botafogo-PB.



Bruno Alves

Atacante

31 anos

Pelo Brusque: 43J, 2G (2021)

Esteve no Brusque em toda a temporada de 2021. Começou como titular, mas foi perdendo espaço ao longo da Série B. Ainda assim, era presença frequente nas partidas. Em 2022, passou por Remo e Ponte Preta, e em 2023 esteve no Paysandu.

Mirassol



Fernandinho

Atacante

26 anos

Pelo Brusque: 43J, 6G (2022)

Jogador muito importante na campanha do título catarinense de 2022. Na Série B daquele ano, assim como outros jogadores, viveu má fase, acentuada por problemas pessoais. Atuou pelo Goiás antes de chegar ao Mirassol, no ano passado.

Operário-PR



Fagner Alemão

Zagueiro

33 anos

Pelo Brusque: 16J, 2G (2016)

Atuava como lateral-direito do Brusque no Catarinense de 2016. Após se destacar no quadricolor, fez duas passagens importantes no Avaí, separadas por um período no Al-Hazm, da Arábia Saudita. Está no Operário-PR desde 2022.

Paysandu



Edílson

Lateral-direito

29 anos

Pelo Brusque: 123J, 0G (2018-2019 e 2020-2022)

Um jogador presente em quase todas as conquistas recentes do clube desde 2018. Após sua última passagem pelo Brusque, atuou pelo Concórdia e está desde o ano passado no Paysandu.



Jean Dias

Atacante

33 anos

Pelo Brusque: 37J, 5G (2017-2018)

Jogou a Copa SC de 2017 e a temporada 2018. Chegou a passar pelo Internacional em 2023 e desde o início do ano reforça o Paysandu.

Sport



Jordan

Goleiro

26 anos

Pelo Brusque: 37J, 0G (2022)

Jogou a temporada 2022, conquistando o Campeonato Catarinense. Contudo, não conseguiu se firmar em meio à campanha ruim da Série B. Desde o ano passado está emprestado ao Sport.

Vila Nova



Júnior Todinho

Atacante

30 anos

Pelo Brusque: 18J, 1G (2022)

Assim como quase todo o elenco na Série B de 2022, decepcionou o torcedor do Brusque. Deixou o quadricolor na metade da temporada rumo ao Mirassol. Em 2024, atuou pelo Água Santa no Campeonato Paulista.

