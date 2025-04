Live action do jogo de sobrevivência “Minecraft” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Um Filme Minecraft é a primeira adaptação live-action para os cinemas do jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft. O longa está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Neste universo, onde a criatividade não só proporciona diversão como também é vital para a sobrevivência, quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro.

Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis.

Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível, Steve (Jack Black). Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h30

RESGATE IMPLACÁVEL

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 6)

CINE GRACHER 2

BRANCA DE NEVE

Dublado / 15h30

CÂNCER COM ASCENDENTE EM VIRGEM

Dublado / 18h30

PRESENÇA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 6)

CINE GRACHER 3

PRESENÇA

Dublado / 16h

CÓDIGO ALARUM

Dublado / 18h45 e 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 3, 6 e 9)

CINE GRACHER HAVAN 1

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h30, 18h30 (3D) e 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

BRANCA DE NEVE

Dublado / 15h, 18h30

NOVOCAINE: À PROVA DE DOR

Dublado / 21h15

Legendado / 21h15 (apenas nos dias 6 e 9)

CINE GRACHER HAVAN 3

SALA EM REFORMA

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: