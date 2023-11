Livro que celebra os 150 anos da Paróquia São Luís Gonzaga será lançado nesta sexta-feira; confira

Na sexta-feira, 1, será realizado o lançamento do livro que celebra os 150 anos de história da Paróquia São Luís Gonzaga. A cerimônia será às 20h30, no auditório paroquial. Escrita por Guédria Motta, Ricardo José Engel e Taiana Steffen Eberle, a obra é fruto de uma extensa e rica pesquisa realizada durante dois anos e meio.

Ao longo de 400 páginas, o livro “150 anos de histórias: Paróquia São Luís Gonzaga” retrata desde a colonização de Brusque, tendo a religiosidade como característica marcante; passando pela Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ); as primeiras igrejas; o início das comunidades; e a contribuição da paróquia para a educação.

O livro também destaca e evidencia a contribuição de cada pároco ao longo de 150 anos de história; as vocações locais; as festas e tradições religiosas; as pastorais e movimentos; o trabalho desenvolvido pela paróquia durante a pandemia da Covid-19; e, por fim, as ações que marcaram o ano do jubileu em Brusque.

O pároco, padre Diomar Romaniv, destaca a importância da obra para toda a comunidade de Brusque. “Este livro tão sonhado é resultado de toda uma história vivenciada. Muitas partes dela já foram escritas e agora transcritas em um livro para tornar a memória viva de parte desta rica e longa história que construímos como Paróquia São Luís Gonzaga”.

Na obra, de acordo com o pároco, se mistura a espiritualidade e os valores cristãos da família, exemplos de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, além do incentivo às vocações na história da paróquia.

Padre Diomar ressalta ainda o trabalho realizado pela equipe responsável pela produção da obra e também agradece às empresas que contribuíram, viabilizando recursos por meio da Lei Rouanet, para que o livro pudesse se tornar realidade.

“Minha gratidão a todos que muito contribuíram em ajudar a viver e agora a escrever esta história que tornamos material. Quero agradecer aos padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, lideranças da Igreja e sociedade, que muito contribuíram para que o reino de Deus, a civilização do Coração de Jesus, se desenvolvesse ao longo desses 150 anos da Paróquia São Luís Gonzaga nesta cidade”.

