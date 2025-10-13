Livro que reúne documentos históricos da tradição Pelznickel será lançado em Guabiruba nesta semana

Um livro com as tradições natalinas do Pelznickel será lançado na Câmara de Vereadores de Guabiruba nesta quarta-feira, 15. O exemplar reúne documentos históricos, relatos da comunidade, memórias e curiosidades sobre o costume da região. O evento acontece às 19h e é gratuito.

A obra foi produzida por Tatiane Mendes da Rocha, professora de sociologia, durante seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O livro “Do Papai Noel do Mato ao Pelznickel: a celebração do Natal em Guabiruba-SC”, tem o intuito de valorizar e destacar a cultura local. Além do lançamento, haverá também um bate papo com a autora.

A narrativa foi desenvolvida depois de uma ampla pesquisa sociológica, em que Tatiane agrupou diversos documentos sobre a tradição do Pelznickel na cidade. Ele é apresentado desde sua origem alemã até a celebração atual vivida em Guabiruba.

No livro, o leitor é apresentado à importância e ao orgulho de manter essa tradição viva. Ao longo das páginas, as fotografias e ilustrações auxiliam na compreensão da história.

O projeto transita entre a não-ficção, obra documental e pesquisa, além de trabalhar fortemente com o turismo e a identidade local. Conforme Tatiane, o livro é perfeito para pesquisadores, apaixonados por folclore e comunidade em geral.

O projeto “Do Papai Noel do Mato ao Pelznickel: a celebração do Natal em Guabiruba-SC” é contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Governo Federal, executado pela Prefeitura de Guabiruba através da Fundação Cultural Municipal.

Como surgiu a ideia

A obra começou a ganhar forma a partir do aspecto sociológico da tradição. Tatiane ainda cursava Ciências Sociais, em 2023.

Após pesquisar e analisar documentos históricos, ela foi a campo ouvir as memórias e histórias da população guabirubense. “Foi uma das partes que eu mais gostei. De conversar com os moradores, de ouvir os seus relatos e dar voz à comunidade”, destacou a autora.

Ao encerrar a graduação com a pesquisa, Tatiane decidiu realizar o sonho de transformar o TCC em um livro. “Esse é o início de muitos outros projetos e estudos culturais e sociológicos que estão por vir. É o início de uma jornada muito bonita”, avalia.

Sobre a autora

Tatiane é de Guabiruba e formada em Ciências Sociais, com licenciatura em Sociologia pela Universidade Regional de Blumenau (Furb). Ela atua como professora de Sociologia na rede estadual de ensino de Santa Catarina e é membro do Conselho Municipal de Cultura de Guabiruba.

Interessados em adquirir o exemplar e que não puderem comparecer no dia do lançamento podem entrar em contato com Tatiane através das redes sociais. As bibliotecas de Guabiruba e Brusque também vão receber o livro para que a comunidade possa ler e pesquisar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projeto Além do Pelznickel 👹 (@alemdopelznickel)

Conforme Tatiane, o projeto também será levado para as salas de aulas das escolas municipais de Guabiruba. Livros serão distribuídos para alunos alunos das escolas Arthur Wippel, Carlos Maffezzolli, Ervin Schumacher, Vadislau Schmidt e Germano Brandt.

“Eu me sinto muito feliz, é como se fosse um filho para mim, eu vou proteger com todo amor. É um trabalho que começou na faculdade, no último ano da faculdade, a partir do meu TCC. Então, eu levei mais ou menos um ano para finalizar a pesquisa. E ver ele materializado em um livro é muito gratificante”, ressalta.

Para ela, este é apenas o primeiro livro de muitos que deseja produzir, mas que serve como um ponto de partida para onde quer chegar.

Leia também:

1. VÍDEO – Homens são presos em cima de telhado ao tentarem arrombar cofre de loja em Itajaí

2. Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro Rio Branco, em Brusque

3. Brusque no fim de semana: previsão do tempo põe agenda festiva em atenção

4. Gestante e filho são levados ao hospital após acidente entre dois carros em Brusque

5. Show de campeão do The Voice Kids e brincadeiras: confira programação do Festival da Criança de Guabiruba

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

