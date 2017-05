Livro sobre a genealogia de famílias alemãs é lançado em Brusque

A Casa de Brusque ficou abarrotada de pessoas para acompanhar o lançamento do livro “Famílias de Origem Alemã no Estado de Santa Catarina”, neste sábado, 20, à tarde. Além dos convidados, vários intelectuais da região compareceram para ver de perto o resultado da obra que foi tocada, literalmente, a muitas mãos.

O livro conta a genealogia de 35 famílias, sendo que seis são de Brusque e Guabiruba. participaram do processo de construção, 28 pessoas de várias cidades. A principal idealizadora do projeto foi Rosemari Glatz, professora da Unifebe e colunista de O Município.

Rosemari é conhecida do meio histórico brusquense e integra diretoria da Casa de Brusque. Ela conta que o projeto foi possível graças à organização GenealogiaRS – Pesquisas Teuto-Brasileiras, do Rio Grande do Sul, especializada neste tipo de obra.

O livro foi financiado cooperativamente, ou seja, cada autor pagou um valor para poder escrever sobre a sua família e ter direito a dez exemplares. Rosemari diz que esse modelo de negócios proporcionou uma obra barata para todos e, ao mesmo tempo, importante pessoalmente e para Santa Catarina.

“Tem um valor histórico muito grande, porque, com o passar do tempo, as coisas foram se perdendo. Com a nacionalização, as pessoas não podiam falar alemão, então se calavam. O livro é o momento de colocar essa história no papel”, afirma Rosemari, que é autora do capítulo sobre família Glatz e também escreveu uma introdução histórica sobre a colonização alemã no estado.

Após quase dois anos de reuniões, revisões, rabiscos e correções, o livro ficou pronto e foi lançado em uma cerimônia. Para celebrar o momento, o grupo Das Lebenslied Glockenchor, de Guabiruba, fez uma apresentação com sinos antes dos discursos. Por 20 minutos, as crianças encantaram a plateia com várias canções alemãs que eram cantadas pelos imigrantes da região.

Nélio Schmidt, organizador da obra, destacou que este é o primeiro livro que a Genealogia RS faz em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, já foram publicados dois, cada um com as histórias de 100 famílias.

Schmidt, que é diretor da GenealogiaRS, também ressaltou que a obra catarinense é bilíngue. Tirante as genealogias das famílias, a introdução e demais partes são escritas em alemão e português. Para Rosemari, é mais uma forma de, aos poucos, começar a resgatar o idioma dos antepassados, que foi silenciado à força na época de Getúlio Vargas.

O presidente da Casa de Brusque, o advogado Ricardo Viana Hoffmann, também discursou. A família dele também consta neste primeiro volume do livro. “Sentimo-nos muito honrados e felizes com o lançamento desta obra, além de toda a informação das famílias, é muito importante pelo aspecto histórico, porque ficam registradas todas as informações das origens das famílias nesta obra”.

O objetivo principal da obra, de acordo com Rosemari, é manter registrada a genealogia das famílias de origem alemã. Essa meta ficará mais fácil de ser alcançada porque algumas empresas contribuíram com valores para a confecção de mais de 400 livros que serão distribuídos para escolas, casas de cultura e outras instituições.

Onde adquirir

Pelo site da Genealogia RS

Na Casa de Brusque, pessoalmente

Custo: R$ 50