Livro sobre bastidores das cassações de Paulo Eccel e Ari Vequi ganha versão digital

“A cadeira mais instável da cidade”, livro-reportagem sobre as cassações de mandato dos ex-prefeitos de Brusque Paulo Eccel e Ari Vequi, ganhou versão digital. A obra foi reeditada e relançada em formato e-book nesta quarta-feira, 9.

O livro aborda os bastidores das duas cassações, com entrevistas exclusivas de vários personagens que tiveram papéis decisivos nos processos. As cassações fizeram com que Brusque tivesse seis prefeitos diferentes em oito anos, algo fora do habitual das cidades.

Inicialmente, o livro surgiu como trabalho de conclusão do curso de Jornalismo, na Universidade do Vale do Itajaí (Univali). A primeira versão é de 2023 e foi lançada em março de 2024, em evento no Museu Casa de Brusque. A obra é de autoria do jornalista Thiago Facchini Visconti, repórter do jornal O Município.

“Lançar a versão digital do livro já era um planejamento antigo. Acredito que é uma oportunidade de expandir um pouco mais o trabalho, já que não há divisas para a internet. É um formato de acesso simples e rápido”, afirma o autor.

O e-book está disponível para compra na Amazon, pelo valor de R$ 9,90. É possível adquirir clicando aqui. Versões físicas do livro-reportagem não estão mais disponíveis.

Cassações de prefeitos

Paulo Eccel foi afastado do mandato sob acusação de abuso de gastos com publicidade institucional em ano eleitoral. Ele foi condenado à perda do mandato no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) no final de 2012, mas se manteve no cargo sob liminar até 2015, quando ocorreu o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O afastamento aconteceu em 31 de março daquele ano. Eccel e o então vice-prefeito Evandro de Farias, o Farinha, foram substituídos pelo presidente da Câmara na época, Roberto Prudêncio. Em 2016, houve eleição indireta na Câmara de Brusque, e José Luiz Cunha, o Bóca, foi eleito prefeito para um mandato-tampão.

Em 2017, já com Jonas Paegle na Prefeitura de Brusque (eleito nas eleições municipais de 2016), o ministro Ricardo Lewandowski, à época no Supremo Tribunal Federal (STF), julgou de forma monocrática o recurso da defesa de Eccel, o absolveu e restituiu os direitos políticos do ex-prefeito.

A segunda cassação de Brusque foi a de Ari Vequi. Ele teve o mandato cassado sob acusação de abuso de poder econômico, em decisão do TSE. Passado o julgamento, Ari foi afastado e recorre no caso até hoje. Atualmente, aguarda decisão de recurso, que está sob análise do ministro Kássio Nunes Marques, do STF.

Ari e o então vice-prefeito Gilmar Doerner foram substituídos por André Vechi, presidente da Câmara. Em 2023, André foi eleito prefeito definitivamente em eleição suplementar. O mandato-tampão durou pouco mais de um ano, até a reeleição nas eleições municipais de 2024.

O autor

Thiago Facchini Visconti, autor do livro A cadeira mais instável da cidade, é jornalista e especialista em Ciência Política. Atualmente, é repórter do jornal O Município, com passagem também pelo Portal da Cidade Brusque. Atua, principalmente, nas coberturas de política e infraestrutura.

