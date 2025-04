Local que receberá complexo esportivo em Brusque será alterado para ficar próximo da região central

O recém-anunciado complexo esportivo em Brusque mudará de local. A prefeitura planeja construir o espaço, que será destinado a treinamentos e contará com ginásio para competições. No entanto, o Executivo desistiu da ideia de construir a estrutura na Estrada da Fazenda. A decisão foi tomada no início da semana passada.

A área em que o complexo esportivo seria construído fica ao lado da Fenajeep, no bairro Limoeiro, próximo ao limite com Itajaí. A distância pesou na decisão de trocar o local que receberá a estrutura. Somado a isso, há ainda o interesse privado.

De acordo com o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), há empresários interessados em explorar o imóvel. A Estrada da Fazenda é próxima a duas rodovias, Antônio Heil (SC-486) e Ivo Silveira (SC-108), o que seria favorável à instalação de empresas por logística.

“Como apareceram pessoas interessadas em investir no imóvel da Estrada da Fazenda, estamos estudando uma permuta ou troca por um terreno mais próximo do centro. Por mais que a ideia fosse fornecer transporte aos atletas, precisamos reconhecer que é longe”.

Agora, a prefeitura estuda construir o complexo em algum terreno no bairro Santa Terezinha, mais próximo da região central da cidade. Além da permuta, é avaliada a possibilidade de comprar um outro espaço e vender o imóvel da Estrada da Fazenda.

“Primeiro, vamos achar o terreno e conversar com o proprietário para negociar. A partir da definição do espaço para construção do complexo, vamos começar a elaborar o projeto”, detalha o prefeito.

Sesi deixado de lado

Trata-se da segunda mudança que envolve o complexo esportivo. Inicialmente, a prefeitura negociava a aquisição do Sesi no Santa Terezinha. A intenção era que o governo do estado comprasse o terreno e doasse ao município. Porém, as conversas foram abandonadas pelo Executivo.

Enquanto as tratativas para compra do Sesi eram realizadas, foi estudada a possibilidade de cessão de um espaço para abrigar o estádio do Brusque Futebol Clube. A prefeitura, no caso, disponibilizaria o terreno em uma eventual aquisição do Sesi.

A possibilidade de ceder um terreno público ao Brusque perdeu força. Hoje, conforme Vechi, o interesse precisaria partir do Brusque SAF, agora uma empresa, não mais um clube associativo.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: