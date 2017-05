Loja com artigos próprios da Fenajeep terá novidades neste ano

Para que amantes do mundo off-road e visitantes da XXIV Fenajeep possam levar para casa uma lembrança da edição deste ano da Festa Nacional do Jeep, mais uma vez a organização do evento está preparando um espaço especial: a loja da Fenajeep.

Realizado há anos, o espaço disponível no Salão Off-Road em 2017 irá oferecer diversos itens, como camisetas – dos mais variados tamanhos, bonés, adesivos, e diversos outros itens personalizados para todos aqueles que desejam adquirir uma lembrança do evento.

“É uma forma de levar um pedacinho da festa para a sua cidade, tanto para quem vai participar da Fenajeep como também para presentear quem não poder vir este ano. Volta e meia encontramos o pessoal usando as camisetas e demais itens do evento, e sabemos que são pessoas que gostam muito de jeep e da festa também”, detalha a diretora social do Brusque Jeep Clube, e também integrante da Organização da Fenajeep, Carolina Sbardelatti Ullrich.

Este ano, além da tradicional camiseta oficial da Fenajeep, algumas novidades também estarão disponíveis ao público, como as camisetas para o público infantil.

“Como em tudo, os filhos sempre querem copiar os pais e esse ano resolvemos oferecer isso para as famílias. Ou seja, teremos camisetas da festa a partir do tamanho número dois. Além do que, camisetas femininas também estarão disponíveis, em vários estilos . A procura pelos itens costuma ser grande, não só para visitantes do evento, mas também colecionadores das camisetas e dos itens da Festa,” comenta Carolina.

Além disso, com a confecção dos itens personalizados, diversos outros segmentos da economia de Brusque e região – como o setor têxtil, por exemplo, na produção das camisetas, acabam sendo contemplados, fomentando ainda mais o desenvolvimento.

“Que o público prestigie a nossa loja e leve algum produto personalizado para a sua casa, pois com certeza será uma lembrança especial de mais uma edição da Fenajeep”, acrescenta Carolina.

Os itens desde ano podem ser conferidos ao longo da 25ª Festa Nacional do Jeep, de 14 a 18 de junho, na Loja da Fenajeep, no Salão Off-Road. Os produtos poderão ser adquiridos em dinheiro e cartão. Mais informações: (47) 3355-6196 / 3351-7136. A programação completa da festa está disponível em: www.fenajeep.com.br.

Serviço

Loja da XXIV Fenajeep

De 14 a 18 de junho

No Salão Off-Road do Evento (Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof)

Mais informações: www.fenajeep.com.br