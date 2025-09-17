A Territoreo Empreendimentos inaugurou na manhã deste sábado, 6 de setembro, a loja conceito e os decorados do Passeio Beira Rio. Após treinamento com corretores e agendamentos, os primeiros clientes puderam conhecer mais sobre o novo empreendimento da incorporadora.
“Estamos muito contentes com o feedback dos clientes que passaram por aqui. Apesar de ter sido o primeiro dia, foi expressiva a surpresa e encantamento das pessoas pelo empreendimento”, afirmou o CEO da Territoreo, João Macedo.
Ele ressalta que a abordagem diferenciada se integra à experiência que o novo projeto proporciona. “Sabemos que é algo fora do habitual, tanto para os corretores como para os clientes. Para nós fez muito sentido inaugurar a loja, os decorados e trazê-los aqui para conhecer o que será o nosso empreendimento. Só liberar a planta ou as imagens seria pouco diante do que estamos planejando para Brusque, através do Passeio Beira Rio”.
Os decorados do Passeio Beira Rio estão à disposição dos clientes para 250 agendamento , por meio do telefone (47) 9 8868-2784.
Aprovado por clientes
Os primeiros clientes a conhecerem o novo empreendimento foi o casal, Gilberto e Soliane Bosio. Eles contam que o corretor, Maicon Suave, apresentou o conceito e isso despertou o interesse e atenção.
“Gostamos da ideia de ser um prédio integrado ao seu redor, com opções de lazer e gastronomia. Quando chegamos aqui, vivemos esta experiência diferenciada. Foi importante conhecer mais da construtora e os detalhes do empreendimento”, comentou Gilberto Bosio.
O segundo cliente a visitar os decorados foi Jackson Coelho, juntamente com o corretor Gabriel Heckert. “O que mais me interessou foi a localização. E hoje, conhecendo a loja e os decorados, aprovei a possibilidade de ter um apartamento integrado a um espaço de lazer. É algo que eu estava procurando: um lugar que tenha vida ao seu redor”, frisou Coelho.
Aprovado por corretores
O corretor Gabriel Heckert, acompanhou seu cliente nesta primeira visita à loja da Territoreo. Segundo ele, que participou do treinamento de pré-lançamento, o projeto é diferenciado.
“São inspirações internacionais que não encontramos em empreendimentos na região. É sempre um prazer acompanhar nossos clientes e apresentar produtos como este, ainda mais com a qualidade da Territoreo”, finalizou.