A Territoreo Empreendimentos inaugurou na manhã deste sábado, 6 de setembro, a loja conceito e os decorados do Passeio Beira Rio. Após treinamento com corretores e agendamentos, os primeiros clientes puderam conhecer mais sobre o novo empreendimento da incorporadora.

“Estamos muito contentes com o feedback dos clientes que passaram por aqui. Apesar de ter sido o primeiro dia, foi expressiva a surpresa e encantamento das pessoas pelo empreendimento”, afirmou o CEO da Territoreo, João Macedo.

Ele ressalta que a abordagem diferenciada se integra à experiência que o novo projeto proporciona. “Sabemos que é algo fora do habitual, tanto para os corretores como para os clientes. Para nós fez muito sentido inaugurar a loja, os decorados e trazê-los aqui para conhecer o que será o nosso empreendimento. Só liberar a planta ou as imagens seria pouco diante do que estamos planejando para Brusque, através do Passeio Beira Rio”.

Os decorados do Passeio Beira Rio estão à disposição dos clientes para 250 agendamento , por meio do telefone (47) 9 8868-2784.