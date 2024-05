Loja da Celesc de Brusque estará fechada nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 6, a loja da Celesc de Brusque e as outras 257 espalhadas pelo estado de Santa Catarina estarão fechadas devido à implementação do novo sistema comercial da empresa.

As informações coletadas durante o período de transição serão inseridas na nova plataforma durante o dia. A partir de terça-feira, 7, o atendimento volta à normalidade com mais de 80 serviços disponíveis nos canais digitais, através do novo aplicativo Conecte. Ele pode ser baixado gratuitamente nas lojas dos sistemas iOS e Android, e da nova agência web.

Com o novo aplicativo, o usuário terá uma nova forma de acesso ao sistema, onde será necessário realizar um cadastro inicial com os números da unidade consumidora, e-mail e CPF ou CNPJ do titular.

Nos próximos acessos o consumidor poderá fazer login com e-mail e senha ou vincular suas contas nas plataformas Google, Apple, Gov.br e Facebook. É importante que o cliente esteja com o cadastro atualizado, o que pode ser feito nas lojas ou pelo 0800 048 0120.

Outra novidade é a opção de pagamento da fatura via Pix. O novo modelo de fatura começará a ser distribuído a partir do dia 7 de maio, com informações mais claras e detalhadas, como o custo do consumo de energia e de cada imposto.

Para o gerente do Departamento de Atendimento, Mateus Nascimento, essas mudanças visam proporcionar mais praticidade e eficiência no acesso aos serviços da Celesc.

“Nas plataformas digitais, os clientes poderão resolver suas necessidades de forma intuitiva e flexível, sem sair de casa, desde relatar a falta de energia até solicitar religação e outros serviços, incentivando o uso das lojas apenas quando necessário”, diz.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

2. Moradores de Guabiruba erguem a 4ª Maibaum; veja como foi

3. Eleições 2024: quem deve concorrer a prefeito de Guabiruba em outubro

4. Nene Colombi deve concorrer a prefeito de Botuverá com vereador de vice; Alcir Merizio não vai à reeleição

5. Ministério Público vai propor acordo para ex-vereador Jocimar dos Santos confessar que praticou rachadinha

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: