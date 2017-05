Loja do Centro de Brusque é furtada e R$ 200 são levados do caixa

Uma loja localizada na avenida Otto Renaux, no Centro, foi furtada no fim de semana. Foi levado do caixa do local R$ 200. O fato foi registrado por volta das 17h desta segunda-feira, 22.

Conforme o proprietário da loja, um homem de 25 anos, o local foi arrombado provavelmente na madrugada de sábado, 20, pois percebeu que as janelas haviam sido danificadas. Até o momento não foi identificado o possível autor do crime.