Loja Lado Rosa, de Gaspar, é alvo de investigação após mais de 40 mil reclamações de clientes

A empresa Lado Rosa, de Gaspar, é investigada pela Polícia Civil por lesar milhares de clientes em todo o Brasil. No site Reclame Aqui, por exemplo, são mais de 40 mil reclamações. Além disso, em abril, o Procon de Santa Catarina abriu um processo administrativo contra a loja, e o Ministério Público (MP-SC) acompanha o cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a empresa.

A Lado Rosa é uma loja que vende artigos de decoração, como telas decorativas, almofadas e cobre-leitos, e conta com mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram. O grupo também possui outra loja, a Lado Fit, que comercializa roupas fitness para mulheres e tem 1,2 milhão de seguidores na rede social. Ou seja, juntas, as marcas somam cerca de 3 milhões de seguidores e formam uma potência na internet. A sede da empresa fica na Rodovia Jorge Lacerda, nº 2.670, no bairro Poço Grande, em Gaspar.

Como já mencionado, em abril, o Procon instaurou um processo administrativo de ofício contra a Lado Rosa “devido às inúmeras reclamações recebidas por consumidores catarinenses”. A empresa foi alvo de 31 reclamações ao longo de 2024, mas, em 2025, já acumula 43 denúncias. As principais queixas referem-se à não entrega dos produtos, demora na entrega, entrega de itens errados, além de oferta não cumprida, venda e publicidade enganosas e recusa no cancelamento da compra.

O processo administrativo está em tramitação e já foi expedida uma portaria sancionatória, que marca o fim da fase de averiguação e o início da etapa de sanção, que pode resultar em multa. A empresa ainda está dentro do prazo legal para apresentar sua defesa ao órgão.

Segundo um levantamento do Procon, entre os dias 31 de março e 4 de abril, o Zap Denúncias do órgão registrou recorde de reclamações, e a Lado Rosa foi a terceira empresa mais denunciada pelos consumidores, ficando atrás apenas da Yeesco, de Brusque, e da Celesc.

Ainda conforme o Procon, nos processos solucionados, a empresa acordou reembolsos ou entregas dos produtos, mas não apresentou justificativas para os frequentes atrasos nas entregas das mercadorias.

Denúncias contra a Lado Rosa

A reportagem de O Município Blumenau entrevistou clientes e levantou parte das denúncias feitas e divulgadas nas redes sociais contra a empresa gasparense. Confira abaixo:

Nas redes sociais, há diversos perfis que relatam experiências negativas com compras na Lado Rosa. No Facebook, existem grupos como “Não comprem na Lado Rosa loja online”, com mais de 6 mil membros, e “Lesados pela loja Lado Rosa”, que reúne cerca de 300 pessoas. Em uma publicação, um homem relata que comprou um cobre-leito e recebeu apenas uma tela decorativa, conforme imagem abaixo.

