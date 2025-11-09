Lombada implantada por prefeitura no Alto Vale chama atenção nas redes sociais

A implantação de uma lombada em estrada de terra em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, repercutiu nas redes sociais. Faixas de pedestre foram pintadas em cima do barro. A prefeitura publicou as imagens no Instagram na semana passada.

A Prefeitura de José Boiteux emitiu um comunicado nas redes sociais. O Executivo informou que realizava a “construção de lombadas na localidade de Barra da Anta”. A implantação da estrutura gerou críticas.

“Pedimos a todos que redobrem a atenção ao trafegar pelo local, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade, a fim de garantir a segurança de todos”, escreveu o Executivo na publicação.

Veja a publicação