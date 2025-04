O Londrina vem de uma boa campanha no estadual, mas que terminou em decepção. Eliminado em casa e nos pênaltis pelo Operário-PR nas semifinais, a equipe tenta se ater aos pontos positivos para lutar seriamente pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sendo semifinalista, o Londrina dominou a seleção do Campeonato Paranaense. Teve escolhidos o goleiro Luiz Daniel, o lateral-esquerdo Maurício, o meia Gustavo França e os atacantes Iago Teles e Pablo.

Em 2024, na primeira temproada após o rebaixamento, o LEC ficou a uma vitória do acesso. Gustavo França, Iago Teles e Pablo, destaques do time atual, são remanescentes daquela campanha.

Destaques



Iago Teles: artilheiro do Campeonato Paranaense, com oito gols em 14 jogos. Também anotou duas assistências.



Luiz Daniel: Chegou ao Londrina em 2025 para ser o titular. Sofreu 11 gols em 14 jogos. Não foi vazado em metade das partidas.





Gustavo França: meia titular, tem três gols marcados e uma assistência no estadual.

Chegaram: Gabriel Canela (atacante – Linense-SP), Guilherme Ferreira (zagueiro – Linense-SP), Sousa (volante – Náutico), Cedric (lateral-direito – CSA), Thauan Willians (atacante – América-MG), Vitinho (atacante – Red Bull Bragantino) e Edson Cariús (atacante – Linense-SP)

Saíram: sem saídas confirmadas pós-campanha no estadual



Londrina Esporte Clube

Londrina (PR)

Fundação: 5 de abril de 1956

Estádio: Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café (municipal) – 30.000 lugares

Presidente (diretor-executivo da SAF): Paulo Assis

Técnico: Claudinei Oliveira

Material esportivo: sem marca*

Principais títulos: 1 Série B (1980) e 5 estaduais (1962, 1981, 1992, 2014 e 2021).

Vs. Brusque: 7J, 3V, 2E, 2D, 7GP, 6GC

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Paranaense: 4º (eliminado nas semifinais pelo Operário-PR)

Ex-Brusque: Wallace

*Clube não renovou contrato com a Karilu, que era a fornecedora até abril

Foto: Wallace vai reencontrar o Brusque após três temporadas no quadricolor | Reginaldo Júnior/Londrina EC

