A longevidade, quando acompanhada de lucidez, saúde e alegria de viver, transforma-se em mais do que um marco numérico — torna-se símbolo de esperança e inspiração.

Assim é a história de Domingo José Tamasia, um brusquense centenário que, nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, completa 106 anos de vida.

Mesmo diante da passagem do tempo, ele mantém vivo o brilho nos olhos e uma serenidade que comove todos ao seu redor.

Natural do atual bairro Lageado Baixo, em Botuverá, que na época então pertencia a Brusque, ele nasceu em 1919, período em que o mundo ainda se recuperava dos efeitos da Primeira Guerra Mundial.

Hoje, mais de um século depois, vive com independência e vitalidade em Massaranduba, no Vale do Itapocu, próximo à divisa com Blumenau.

O tempo não lhe roubou a disposição nem o bom humor; pelo contrário. Seu olhar transmite paz, e suas palavras, sempre carregadas de sabedoria e leveza, revelam um espírito leve e profundamente grato pela vida.

Longevidade e fé

A fé católica ocupa um lugar central em sua rotina: entre quatro e cinco terços rezados diariamente e a presença constante nas missas aos finais de semana refletem a devoção que o acompanha há décadas.

Para ele, a oração é um elo eterno com o divino — um dom que se cultiva até o último instante.

Tripla viuvez

Viúvo por três vezes, relembra com carinho as companheiras que a vida lhe deu. Ao falar sobre o assunto, prefere adotar um tom leve, com o bom humor que lhe é característico.

“Depois de três esposas que já se foram, não quero mais levar ninguém ao altar; estou bem assim”, costuma dizer, arrancando risadas de quem o ouve.

Longevidade, saúde e vaidade

A saúde, considerada por muitos como um privilégio então reservado a poucos com essa idade, é mantida com disciplina e simplicidade.

Vaidoso, faz questão de se vestir bem e segue então praticamente livre de medicamentos.

Realiza suas atividades com autonomia e ainda encontra tempo para cuidar da horta que cultiva com esmero — hábito que, segundo familiares, lhe traz paz e propósito.

A sobrinha, Berta Teresinha Mafra, confirma a vitalidade do tio com orgulho.

“Ele só vai ao médico para exames de rotina. Às vezes, toma um remédio para gripe, mas só quando realmente precisa. A saúde dele é de ferro”, afirma.

Longevidade familiar

Nascido em uma família com 12 irmãos, o centenário ainda mantém laços próximos com os dois que vivem em Brusque, — Oscar (84) e Sofia (88) —, cujas idades também evocam longevidade.

As visitas pois, são regadas a memórias, histórias e um afeto que parece resistir ao próprio tempo.

Além da trajetória marcada por fé e resiliência, seu legado se estende por gerações. São 12 filhos, 31 netos, 54 bisnetos e sete trinetos.

Mais do que números, essas descendências carregam os traços de um homem cuja vida inspira e emociona.

O privilégio de sua idade

A cada abraço, palavra ou gesto, ele reforça a ideia de que envelhecer pode ser um privilégio — desde que vivenciado com gratidão, leveza e amor.

Com uma jornada tão rica em experiências quanto em afetos, sua presença continua sendo motivo de admiração para familiares, vizinhos e todos aqueles que têm o privilégio de cruzar seu caminho.

Aos 106 anos, ele não apenas celebra o tempo vivido, mas também ensina, com simplicidade e sabedoria, que a essência da vida está na fé cultivada e no bem-estar preservado.

Além disso, a alegria de quem encara cada dia como um presente faz toda a diferença.

