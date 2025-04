Nesta terça-feira, 15, a acolhedora cidade de Brusque se torna palco de um momento raro, comovente, profundamente especial e repleto de significado.

A protagonista desta ocasião é dona Ernestina Kohler, moradora da rua Gustavo Kohler, bairro Souza Cruz, que completa 103 anos de vida.

Sua trajetória atravessa gerações, guarda silêncios, revela sorrisos, carrega lutas e deixa um legado de amor, força e dignidade, ecoando no coração de todos aqueles que compartilham da sua história.

A vida antes de Brusque

Para uma melhor compreensão, Ernestina nasceu em Anitápolis, cidade localizada na região da Grande Florianópolis, em 15 de abril de 1922.

Ela cresceu cercada por sete irmãos, em um ambiente marcado pela união e companheirismo.

Ainda menina, enfrentou sua primeira grande mudança, quando a família se transferiu para Vidal Ramos, onde as raízes da infância se misturaram ao trabalho duro e à simplicidade do interior.

Nova história em Brusque

Entretanto, foi com a idade de 18 anos, repleta de coragem nos olhos e firmeza nos passos, que chegou a Brusque, cidade que se tornaria seu lar definitivo.

Com humildade e disposição, começou a trabalhar como empregada doméstica nas tradicionais famílias Mosimann e Ruzinsky.

Além disso, ingressou também na então Indústria Renaux (atual RenauxView), onde atuava no turno da tarde, sem nunca abandonar suas funções nas casas em que servia pela manhã.

Casamento e raízes em Brusque

Essa mulher, de semblante sereno e olhar profundo, conheceu o amor aos 24 anos, quando se casou com Alois Kohler, no dia 26 de outubro de 1946.

Juntos, construíram uma família numerosa, sólida e cheia de afeto, com nada menos que oito filhos, que são ramificações vivas de sua força silenciosa.

Com o passar do tempo, como se respeitasse sua caminhada, a vida seguiu seu curso diante dela.

Hoje, Ernestina é matriarca de 19 netos, 22 bisnetos e uma tataraneta, representando então um verdadeiro monumento familiar de memórias, ensinamentos e amor.

A ternura do cuidado

Nos últimos tempos, como é natural para alguém que já viveu tanto, Ernestina passou a necessitar de cuidados especiais.

E é nesse momento que entra em cena um outro gesto de carinho, ou seja, a atuação dedicada dos profissionais da Anjos Cuidadores, de Brusque.

Em sua própria casa, com atenção e respeito, eles se revezam no cuidado diário, a pedido da família, garantindo conforto, companhia e dignidade àquela que sempre zelou de todos ao seu redor.

A presença dos cuidadores não é apenas uma prestação de serviço, mas também um tributo silencioso a uma mulher que atravessou um século sem nunca deixar de ser ela mesma: simples, forte, gentil.

Cada gesto e palavra dirigida a ela, carrega a reverência merecida a quem já viu o mundo mudar tantas vezes, mas jamais deixou de ser raiz firme no chão da vida.

Assim, ao celebrar seus 103 anos, Ernestina não ensina apenas sobre longevidade.

Ela nos convida a refletir sobre o que realmente importa, como a coragem de seguir em frente, o valor das pequenas coisas e a beleza de uma vida dedicada ao trabalho, à família e à fé no amanhã.

Assim, nesta terça-feira, Brusque se levanta em reconhecimento.

Este momento celebra a protagonista de uma trajetória que não apenas alcançou 103 anos de vida, mas tornou cada um deles significativo e inspirador.

