Los Bandoleiros e MEC fazem a final do Campeonato de Futsal de Botuverá nesta sexta

O Campeonato de Futsal de Botuverá termina nesta sexta-feira, 2, com a decisão do terceiro lugar e a grande final no Ginásio do Imigrante. Los Bandoleiros e MEC Futsal disputam o título às 20h, com Grêmio e Primos Móveis abrindo a noite às 19h para definir o dono da terceira posição.

De volta à decisão

Los Bandoleiros chegam à final pela quinta vez e têm uma campanha avassaladora, com oito vitórias, uma única derrota e 37 gols marcados. O único revés da equipe foi na última rodada da segunda fase: derrota por 2 a 1 para o Grêmio.

Na primeira fase, Los Bandoleiros acumularam algumas goleadas elásticas sobre seus adversários, como 6 a 0 sobre o Juventude, 7 a 2 sobre o Bar de Munique e 5 a 1 sobre o Gabiroba.

No ano em que o time completa 15 anos, a luta é para conquistar o terceiro título, após os títulos de 2013 e 2019. A final não era alcançada desde 2022.

“Estamos com uma expectativa muito boa para esta final, por conta da campanha que a gente fez. Claro que isso não vai valer de nada agora, a final é um campeonato à parte. Não se joga, se ganha”, explica o técnico Marcelo Bósio

Do lado adversário, ele cita Frank e Gui Xavier como jogadores importantes, que já vestiram a camisa dos Bandoleiros, e que sabem lidar com o clima de uma final. “O time deles é muito jovem, em uma mescla de juventude e experiência. Um time muito bem treinado, que joga muito, com muito toque de bola.”

Além disso, muitos dos jogadores do MEC devem integrar o elenco bandoleiro para a disputa do Campeonato de Futebol Amador de Botuverá. “Somos adversários, mas somos todos amigos.”

Finalista na estreia

O MEC Futsal fez uma campanha de recuperação para chegar à final. Na primeira fase, a equipe ganhou seus dois primeiros jogos, empatou o terceiro e perdeu o último, para se classificar na segunda posição do Grupo B.

Foi na segunda fase que o MEC mais teve dificuldades. Perdeu para o Primos Móveis e para o adversário da final, Los Bandoleiros. A classificação às semifinais foi obtida na última rodada, após uma absurda vitória por 13 a 1 sobre o Juventude, que já havia perdido pelo mesmo placar para o Ourífico na rodada anterior.

“A campanha da nossa equipe é realmente incrível, principalmente se considerarmos que este é o primeiro ano da equipe, primeiro campeonato do MEC Futsal. Temos uma média de idade muito baixa — vários dos nossos atletas têm apenas 16 ou 17 anos — e, mesmo assim, conseguimos chegar a uma grande final de um campeonato extremamente competitivo e difícil”, explica o goleiro e capitão da equipe, José Carlos Costa.

A qualidade e a experiência do adversário da final são reconhecidas, mas o MEC Futsal chega confiante para a decisão.

“Nossa expectativa para essa final é positiva, mas sempre com muito respeito. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe tradicional, de muita qualidade, acostumada a chegar em decisões e conquistar títulos, então sabemos que será um jogo extremamente difícil.”

“Vamos tentar impor nosso jogo, como fizemos até aqui, uma equipe leve, com toque de bola, muita movimentação e pressão na marcação, e com certeza vamos lutar até o último segundo para buscar esse título, porque esse é o nosso grande sonho”, completa.

Campanha do Los Bandoleiros

8 vitórias

1 derrota

37 gols marcados

14 gols sofridos

Campanha do MEC

4 vitórias

1 empate

3 derrotas

34 gols marcados

20 gols sofridos

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: