Aposta de Brusque fatura R$ 5 mil na Trivale

Diego Martins/Arquivo O Município

Uma aposta de Brusque vai dividir o prêmio do terceiro sorteio da Trivale realizado neste domingo, 11. Rogéria de Souza Noronha, que fez a aposta no Centro II, faturou R$ 5 mil.

A aposta de Brusque divide o prêmio de R$ 10 mil com outra de Blumenau. O prêmio principal, de R$ 500 mil, vai ser dividido por dois apostadores, uma de Nova Trento e outro de Rio do Sul.

Uma outra aposta de Brusque, feita por Valdinei da Cruz (Planalto), foi sorteada no Giro da Sorte e faturou R$ 2 mil.

O resultado completo está no site da Trivale. O próximo sorteio acontece no domingo, 18, e o prêmio principal é de R$ 200 mil.