Apostas de Brusque são premiadas no giro da sorte da Trivale; confira resultado

Diego Martins/Arquivo O Município

Duas apostas de Brusque foram premiadas no sorteio da Trivale Cap deste domingo, 1º. Sonia Regina Boing (Centro I) e Morgana Russo (Poço Fundo) faturaram R$ 1 mil cada.

O prêmio principal, de R$ 200 mil, foi para uma apostadora de Navegantes.

O resultado completo está disponível no site da Trivale.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Trivale Cap acontece no domingo, 8. As apostas custam R$ 20. O prêmio principal é de R$ 500 mil. Já o primeiro, segundo e terceiro sorteios são de R$ 10 mil. Os vencedores do giro da sorte vão levar R$ 2 mil.