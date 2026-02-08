Ir para o conteúdo

Moradora de Brusque ganha R$ 10 mil no sorteio da Trivale neste domingo

Prêmio principal ficou com apostador de Timbó

Redação O Município
Foto: Diego Martins/Arquivo O Município

Uma moradora de Brusque faturou R$ 10 mil no sorteio da Trivale neste domingo, 8. Ela foi a vencedora do segundo sorteio.

Ana Claudia Pedrini Vanelli, moradora do bairro Azambuja, foi a sortuda.

Além disso, um morador do bairro Águas Claras acertou no 30 Giros da Sorte e leva R$ 2 mil.

O prêmio principal, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Timbó.

Confira os sorteados de Brusque

2º sorteio (R$ 10 mil)

  • Ana Claudia Pedrini Vanelli, moradora do Azambuja

30 Giros da Sorte (R$ 2 mil)

  • Robson Jose Estacio, morador do Águas Claras