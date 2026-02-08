Moradora de Brusque ganha R$ 10 mil no sorteio da Trivale neste domingo
Prêmio principal ficou com apostador de Timbó
Uma moradora de Brusque faturou R$ 10 mil no sorteio da Trivale neste domingo, 8. Ela foi a vencedora do segundo sorteio.
Ana Claudia Pedrini Vanelli, moradora do bairro Azambuja, foi a sortuda.
Além disso, um morador do bairro Águas Claras acertou no 30 Giros da Sorte e leva R$ 2 mil.
O prêmio principal, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Timbó.
Confira os sorteados de Brusque
2º sorteio (R$ 10 mil)
- Ana Claudia Pedrini Vanelli, moradora do Azambuja
30 Giros da Sorte (R$ 2 mil)
- Robson Jose Estacio, morador do Águas Claras