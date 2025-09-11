Lotérica de Botuverá retoma atendimento em horário comercial
Atendimento era feito em meio período desde março
A lotérica de Botuverá voltou a atender em horário comercial, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Desde março, a unidade funcionava apenas em meio período, no turno da manhã. O anúncio foi feito pela prefeitura nas redes sociais na quarta-feira, 10.
Dúvidas sobre o atendimento podem ser esclarecidas pela Casa da Cidadania, pelo WhatsApp (47) 3359-1489.
