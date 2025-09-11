Lotérica de Botuverá retoma atendimento em horário comercial

Atendimento era feito em meio período desde março

Lotérica de Botuverá retoma atendimento em horário comercial

Atendimento era feito em meio período desde março

Comente

A lotérica de Botuverá voltou a atender em horário comercial, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Desde março, a unidade funcionava apenas em meio período, no turno da manhã. O anúncio foi feito pela prefeitura nas redes sociais na quarta-feira, 10.

Dúvidas sobre o atendimento podem ser esclarecidas pela Casa da Cidadania, pelo WhatsApp (47) 3359-1489.

Leia também:

1. Nunes Marques adia término de julgamento e prolonga permanência de prefeito de Botuverá no cargo mesmo com cassação inevitável
2. VÍDEO – Botuverá abriga criatório de aves ornamentais que poucos conhecem
3. Jeans Premiado: Havan sorteará carro BYD em promoção; saiba como participar
4. Victor Wietcowsky não ficará inelegível após cassação e poderá concorrer em nova eleição em Botuverá, diz especialista
5. Família é encontrada morta em Joinville; marido é autor do crime

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo