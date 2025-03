Lotérica fechada em Botuverá já tem data para retomada das atividades; saiba quando

A lotérica de Botuverá, que teve as atividades suspensas após um pedido de providência da prefeitura, retomará o atendimento nesta quarta-feira, dia 12. A informação foi confirmada pela equipe de gestão da unidade ao jornal O Município.

Segundo a informação divulgada, o atendimento, por enquanto, será realizado em meio período, das 8h às 12h. Aos sábados, a unidade abrirá apenas no primeiro e no segundo fim de semana do mês, no mesmo horário.

“Agradecemos a compreensão e o apoio que temos recebido de toda a comunidade de Botuverá”, manifestou a gestão em nota.

Relembre o caso

O ofício assinado pelo prefeito Victor Wietcowsky (PP) foi encaminhado à agência da Caixa em Brusque, solicitando esclarecimentos e ações concretas para a regularização dos serviços prestados à população.

“Nos últimos anos, moradores de Botuverá vêm enfrentando dificuldades com a lotérica local, que tem operado de forma irregular”, destacou o prefeito. “Segundo relatos, desde 2023 já havia registros de falta de dinheiro para saques, e em 2025 a situação se agravou, com a unidade frequentemente fechada sem justificativa plausível”, complementou.

O cenário em questão gerou transtornos para cidadãos que dependem do serviço para pagamentos, recebimento de benefícios e outras transações financeiras essenciais.

Porém, segundo a lotérica, os problemas já estão sendo resolvidos.

