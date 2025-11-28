Lotes de sabão líquido Ypê contaminados são recolhidos pela Anvisa
Venda e distribuição desses lotes estão suspensas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 27, o recolhimento de lotes de sabão líquido de lavar roupa da marca Ypê.
De acordo com a agência, a própria fabricante constatou a contaminação microbiológica nos produtos, a partir da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes.
Além do recolhimento, está suspensa a venda e distribuição dos lotes do sabão Ypê.
Os consumidores que tiverem produtos dos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da empresa, pelo número 0800 1300 544. Os consumidores irão receber um novo produto, informou a empresa.
Em comunicado, a marca Ypê informou que a bactéria foi encontrada a partir de testes feitos por um laboratório especializado independente. A bactéria é comumente presente no ar e na água, com baixa probabilidade de causar danos às pessoas, conforme a nota.
“De forma isolado, o microorganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado. E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas característica normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os produtos do mercado”, diz a empresa.
