Lua do Veado: fenômeno poderá ser visto em Brusque na noite desta quinta-feira

Chamada de Lua do Veado, a lua cheia de julho poderá ser vista na noite desta quinta-feira, 9, em Brusque. Os moradores poderão observar o fenômeno a partir das 20h.

O fenômeno ocorre quando a lua se posiciona de forma oposta ao Sol, exibindo uma face completamente iluminada. A chamada Lua do Veado nada mais é do que a lua cheia do mês de julho.

Origem do nome Lua do Veado

O nome é apenas um apelido tradicional, originado dos povos indígenas e colonos norte-americanos, que costumavam dar nomes específicos para cada lua cheia do ano, baseados em ciclos da natureza ou atividades sazonais.

Nos Estados Unidos, o mês de julho marca a época em que os veados e cervos desenvolvem seus chifres, entrando na fase adulta.

