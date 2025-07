Chamada tradicionalmente de Lua do Veado, a lua cheia de julho tomou conta do céu de Brusque na noite da quinta-feira, 10, proporcionando cenas de rara beleza.

O nome, herdado de tradições indígenas e coloniais norte-americanas, faz alusão ao período em que os cervos desenvolvem seus chifres, marcando a transição para a fase adulta.

Dessa forma, tornou-se uma metáfora natural para a plenitude e força que a lua cheia representa neste momento do ano.

Lua do Veado em Brusque

Ainda sob o frio típico do inverno, moradores de Brusque puderam então testemunhar momentos de puro encantamento.

Mesmo com a presença de nuvens que, em determinados instantes, suavizaram o brilho lunar, a paisagem urbana ganhou contornos cinematográficos.

Assim, as aberturas entre variação de nuvens permitiram que a lua surgisse com majestade, atravessando o céu como um farol prateado a refletir sobre telhados, ruas e edifícios.

As construções mais altas do Centro da cidade, recortadas contra o fundo iluminado, pareciam espelhar o brilho da lua, criando um jogo de luzes que conferia ao cenário um ambiente encantador.

Cenários sob a lua

Alguns casais pararam em locais tranquilos para observar o céu.

Famílias aproveitaram a noite sem chuva para caminhar ao ar livre, e muitas pessoas tiraram fotos da paisagem urbana, iluminada pela lua.

Em cada bairro, uma nova moldura; em cada instante, um novo recorte da beleza noturna.

As nuvens, longe de atrapalhar, tornaram-se aliadas das cenas: criaram contrastes, formas e profundidade, servindo como pano de fundo para a presença marcante da lua.

Para além das palavras, as imagens dessa quinta-feira, pois, falam por si.

Lua cheia em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

